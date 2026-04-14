Flick fannst grasið ekki nógu vel slegið hjá Atlético

Hansi Flick, þjálfari Barcelona, telur Atlético Madrid reyna að beita brellibrögðum til að hægja á leik Börsunga þegar liðin mætast í Meistaradeildinni í kvöld.
Barcelona æfði á Vicenté Calderón leikvanginum í Madríd í gær, fyrir seinni leik liðanna sem fer fram í kvöld. Atlético er með 2-0 forystu í einvíginu eftir fyrri leikinn á Nývangi.
Eftir æfingu kvartaði Hansi Flick til eftirlitsmanns UEFA og sagði grasið á vellinum vera illa slegið.
¡Entrenamiento en marcha! 🫡 pic.twitter.com/dqLAI9eEsE— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 13, 2026
Spænski miðillinn Marca greinir frá og segir UEFA hafa brugðist hratt við. Sambandið sé með málið til rannsóknar og muni skipa Atletico að slá grasið ef þess þarf.
Samkvæmt reglum UEFA má grasið ekki vera hærri en 30 millimetrar og verður að vera jafnt slegið yfir allan völlinn.
Hvernig sem vallaraðstæður verða segir Lamine Yamal að Barcelona þurfi ekki á kraftaverki að halda til að snúa við 0-2 stöðu í einvíginu.
„Við megum ekki hugsa um það þannig að það þurfi kraftaverk til að snúa einvíginu við. Við munum bara halda áfram að spila eins og við höfum verið að gera, við byrjum bara 2-0 undir,“ sagði Yamal.
Tiene muchas ganas. pic.twitter.com/NQvydhikiR— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 13, 2026
Barcelona hefur unnið Meistaradeildina fimm sinnum en ekki síðan árið 2015. Á síðustu tveimur tímabilum hefur liðið dottið út í átta liða úrslitum og undanúrslitum, gegn PSG og Inter.
„Barcelona hefur verið að eltast við Meistaradeildina í nokkur ár núna. Við erum hungraðir að halda áfram í næstu umferð og munum gefa allt í þetta. Ásamt HM er Meistaradeildin það mikilvægasta í fótboltanum. Það segir allt sem segja þarf. Mig hefur alltaf dreymt um að vinna Meistaradeildina með Barca,“ bætti Yamal við.