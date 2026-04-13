Ancelotti gefur Neymar vonarglætu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. apríl 2026 22:02 Neymar hefur ekki spilað með brasilíska landsliðinu síðan í október 2023. AFP/CARL DE SOUZA Carlo Ancelotti, landsliðsþjálfari Brasilíu, telur að Neymar hafi enn tíma til að ná hundrað prósent heilsu og spila sig inn í hóp Brassa á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Hinn 34 ára gamli Neymar vonast til að spila á sínu fjórða heimsmeistaramóti í sumar en meiðsli hafa komið í veg fyrir að hann hafi spilað fyrir Brasilíu síðan í október 2023. „Hann getur náð hundrað prósent heilsu aftur,“ sagði Ancelotti við franska blaðið L'Equipe þegar hann var spurður út í Neymar. Er í mati hjá bæði sambandinu og þjálfaranum „Hann er í mati hjá brasilíska knattspyrnusambandinu og hjá mér. Hann hefur enn tvo mánuði til að sýna að hann hafi það sem þarf til að spila á næsta heimsmeistaramóti,“ sagði Ancelotti. 🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Ancelotti will 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗨𝗣 Neymar for the World Cup ‘if he continues like this’.“Neymar is on the right track. He must continue this way and improve his fitness,” Carlo Ancelotti told L’Equipe. 🗣️“He is capable of returning to 100% fitness. I’ve said it… pic.twitter.com/H6o0E4M4SL— 433 (@433) April 11, 2026 Neymar er markahæsti leikmaður Brasilíu frá upphafi með 79 mörk en hann hefur ekki verið í neinum af hópum Ancelottis síðan Ítalinn tók við í júní. „Ég hef sagt þetta nokkrum sinnum og það er mjög skýrt: Ég mun velja þá leikmenn sem eru líkamlega tilbúnir,“ ítrekaði Ancelotti. Kallað hefur verið eftir því að Neymar verði valinn í HM-hóp Brasilíu. Stuðningsmenn Brasilíu sungu nafn Neymars í 2-1 tapi liðsins gegn Frakklandi í upphitunarleik fyrir HM í síðasta mánuði. Hefur skráð sig á spjöld sögunnar „Neymar hefur skráð sig á spjöld sögunnar í brasilískum fótbolta og heldur því áfram. Hann er mikill hæfileikamaður og það er eðlilegt að fólk haldi að hann geti hjálpað okkur að vinna næsta heimsmeistaramót,“ sagði Ancelotti. Neymar fór í minniháttar aðgerð á vinstra hné þann 22. desember. Fyrr í þessum mánuði fór hann í hnéaðgerð í landsleikjahléi til að vera klár í slaginn fyrir heimsmeistaramótið í júní. „Eftir hnémeiðslin [í desember] hefur Neymar náð góðum bata. Hann er að skora mörk. Hann þarf að halda áfram á þessari braut og bæta líkamlegt ástand sitt. Hann er á réttri leið,“ sagði Ancelotti. Batnar með hverjum leik Neymar hafði misst af síðustu tveimur leikjum liðsins en spilaði allar níutíu mínúturnar í 1-0 deildarsigri Santos á Atletico Mineiro á laugardag. „Neymar batnar með hverjum leik. Hann hefur verið að æfa aukalega. Hreyfingar hans með boltann eru mun betri og hann mun líklega verða enn betri. Það er áhættusamt að láta hann spila allar níutíu mínúturnar. Við sjáum hvort hann ráði við það og við munum vinna að því að hann spili á þriðjudag. Við erum himinlifandi að sjá hann njóta leiksins eins og hann gerði," sagði Cuca, þjálfari Santos. 