Isak byrjar hjá Liverpool en Salah er aftur á bekknum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Alexander Isak var keyptur fyrir metfé og í kvöld gæti hann byrjað að borga félaginu eitthvað til baka takist Liverpool að komast áfram í Meistaradeildinni.
Getty/Simon Stacpoole

Sænski framherjinn Alexander Isak fær stórt tækifæri í Meistaradeildinni í kvöld. Isak er  nýkominn til baka eftir meiðsli en er klár í þennan risastóra leik þar sem Liverpool þarf að vinna upp tveggja marka forskot Paris Saint-Germain.

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, byrjar með þá Alexander Isak og Hugo Ekitike báða frammi, en þetta er fyrsti byrjunarliðsleikur Isaks síðan í desember.

Rétt eins og í París í síðustu viku, setur stjóri Liverpool Mohamed Salah aftur á bekkinn. Salah lék vel um helgina en það var ekki nóg til að komast í byrjunarliðið.

Hinn  ungi Rio Ngumoha hefur líka verið að spila vel en þarf að sætta sig við að byrja á bekknum. 

Alls eru fimm breytingar gerðar á Liverpool-liðinu sem sigraði Fulham um helgina.

Byrjunarlið Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Wirtz; Ekitike, Isak.

Varamenn: Woodman, Misciur, Gomez, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha.

Hjá Paris St-Germain stillir Luis Enrique upp óbreyttu liði frá því sem sigraði Liverpool í París í síðustu viku.

Byrjunarlið Paris St-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Varamenn: Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Ramos, Lee, Hernandez, Mayulu, Fernandez, Barcola, Mbaye.

