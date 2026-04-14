Isak byrjar hjá Liverpool en Salah er aftur á bekknum

Sænski framherjinn Alexander Isak fær stórt tækifæri í Meistaradeildinni í kvöld. Isak er nýkominn til baka eftir meiðsli en er klár í þennan risastóra leik þar sem Liverpool þarf að vinna upp tveggja marka forskot Paris Saint-Germain.
Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, byrjar með þá Alexander Isak og Hugo Ekitike báða frammi, en þetta er fyrsti byrjunarliðsleikur Isaks síðan í desember.
Rétt eins og í París í síðustu viku, setur stjóri Liverpool Mohamed Salah aftur á bekkinn. Salah lék vel um helgina en það var ekki nóg til að komast í byrjunarliðið.
Hinn ungi Rio Ngumoha hefur líka verið að spila vel en þarf að sætta sig við að byrja á bekknum.
Alls eru fimm breytingar gerðar á Liverpool-liðinu sem sigraði Fulham um helgina.
Byrjunarlið Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Wirtz; Ekitike, Isak.
Varamenn: Woodman, Misciur, Gomez, Salah, Chiesa, Jones, Gakpo, Robertson, Nyoni, Nallo, Ngumoha.
Hjá Paris St-Germain stillir Luis Enrique upp óbreyttu liði frá því sem sigraði Liverpool í París í síðustu viku.
Byrjunarlið Paris St-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia
Varamenn: Chevalier, Marin, Beraldo, Zabarnyi, Ramos, Lee, Hernandez, Mayulu, Fernandez, Barcola, Mbaye.