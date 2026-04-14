PSG sótti sigur á Anfield og sló Liverpool út Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. apríl 2026 20:59 Ousmane Dembele skoraði bæði mörk Paris Saint-Germain í sigrinum á Anfield í kvöld. Getty/Alex Livesey Evrópumeistarar Paris Saint-Germain eru komnir í undanúrslit Meistaradeildarinnar í fótbolta eftir 2-0 sigur á Englandsmeisturum Liverpool á Anfield í kvöld.PSG vann fyrri leikinn 2-0 og því 4-0 samanlagt. Ousmane Dembele skoraði bæði mörkin í kvöld.Það var mikill kraftur í Liverpool-liðinu í kvöld sem fékk fullt af tækifærum til að búa eitthvað til en skotin og færin féllu ekki með því.Dyggilega studdir af stuðningsmönnum sínum þá var ekki mikið hægt að kvarta undan ákefð og vinnusemi liðsins. Gæðin voru bara ekki nægileg á móti skynsömu og sterku liði Evrópumeistaranna.Liverpool hélt að liðið hefði fengið vítaspyrnu í seinni hálfleik í stöðunni 0-0 en dómarinn tók þá ákvörðun sína til baka eftir að hafa farið í skjáinn.Ousmane Dembélé kom PSG yfir ekki löngu síðar eftir að hafa fengið boltann frá Khvicha Kvaratskhelia og að auki nægan tíma til að athafna sig fyrir utan vítateiginn.Liverpool reyndi að koma sér aftur inn í leikinn en Ousmane Dembele innsiglaði sigurinn í blálokin eftir skyndisókn.