Glódís Perla Viggósdóttir segir að það hafi gefið leikmönnum íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta mikið að hitta stuðningsmenn þess fyrir leikina mikilvægu gegn Úkraínu og Englandi í undankeppni HM 2027.
Á laugardaginn var opin æfing hjá íslenska liðinu og eftir hana gafst stuðningsmönnum þess tækifæri til að hitta landsliðskonurnar og fá eiginhandaráritanir.
„Það var frábært að svona margir komu að fylgjast með æfingunni og hitta okkur undir stúkunni. Það var ótrúlega gaman að sjá hversu margir komu og höfðu áhuga á að hitta okkur og sjá hvað við vorum að gera. Ég vona að það verði eins á morgun [í dag] og fólk komi og fylgist með. Ég held að það sé spáð ágætu veðri en vonandi getum við komið saman og gert þetta að góðum degi öll saman á Laugardalsvelli,“ sagði Glódís á blaðamannafundi í gær.
Fyrirliðinn segir að það gefi landsliðskonunum mikið að hitta unga stuðningsmenn og þær njóti þess ekki síður að vera í samskiptum við þá.
„Það er oft litið á þetta sem svo að við séum að gefa svaka mikið af okkur en það gleymist að við fáum oft fullt út úr þessu líka. Það er ótrúlega gaman að sjá unga iðkendur koma og vilja hitta okkur. Þau gefa okkur ótrúlega mikið með því að sýna okkur áhuga, vilja læra af okkur og sjá hvað við erum að gera,“ sagði Glódís.
„Það er frábært að sjá hversu miklar fyrirmyndir við sem lið erum orðnar. Það er frábært að geta gefið til baka og gefið í báðar áttir. Þetta gefur okkur orku.“
Glódís leikur sinn 145. landsleik í kvöld og jafnar þar með leikjamet Söru Bjarkar Gunnarsdóttur. Hún lék sinn fyrsta landsleik 2012 og hefur varla misst af leik með landsliðinu síðan þá. Glódís hefur verið fyrirliði íslenska liðsins undanfarin ár.
Ísland og Úkraína eru bæði án stiga í riðli 3 í undankeppni HM. Evrópumeistarar Englands og heimsmeistarar Spánar eru með sex stig hvort lið.
Leikur Íslands og Úkraínu hefst klukkan 18:30 í kvöld og verður í beinni textalýsingu á Vísi.
„Þetta er heiður og það er gaman að vera hérna,“ segir Linda Líf Boama, sem er í fyrsta sinn í landsliðshópi kvenna í fótbolta. Hún hefur farið vel af stað í atvinnumennsku og var verðlaunuð með landsliðssæti.
Sveindís Jane Jónsdóttir nýtur þess að kíkja á leiki hjá körfuboltaliðum Keflavíkur við komuna til Íslands. Hún nýtur rigningarinnar ekki eins vel, orðin vön Kaliforníusólinni en hún hefur farið frábærlega af stað á nýju tímabili vestanhafs.
„Það er mjög gaman að hitta stelpurnar og fá að knúsa fólkið sitt,“ segir landsliðskonan Katla Tryggvadóttir sem býr sig undir leiki Íslands við Úkraínu og England í næstu viku. Hún fagnar því að komast í hópinn eftir erfið veikindi sem héldu henni frá síðustu leikjum.