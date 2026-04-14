Vill sjá styttri leiki með engum spjöldum og fleiri mörkum Ágúst Orri Arnarson skrifar 14. apríl 2026 13:02 Aurelio De Laurentiis er mikill hugmyndasmiður. Image Photo Agency/Getty Images Aurelio De Laurentiis, forseti ítalska félagsins Napoli, vill gjörbreyta fótbolta. Ef hugmyndir hans kæmust í framkvæmd yrðu fótboltaleikir 50 mínútna langir, með engum spjöldum en mun fleiri mörkum. De Laurentiis ræddi málin við The Athletic og fór vítt yfir sviðið. Hann lýsti yfir áhyggjum af þróun fótboltans og kom með tillögur að breytingum. „Í fyrsta lagi vil ég lækka tímalengd hvers hálfleiks, úr 45 mínútum niður í 25 mínútur. Í þessum 50 mínútna leik yrði tíminn stöðvaður, þannig að dómarinn þyrfti ekki að telja og bæta við uppbótartíma í lok hvers hálfleiks," sagði De Laurentiis. "I will reduce from 45 minutes each half to 25 minutes."Aurelio De Laurentiis, owner of Napoli, believes football will lose the younger generation. But he has ideas. Lots of them, including no red and yellow cards and changing the rules so there are more goals... pic.twitter.com/qzlFkKdvvl— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 14, 2026 Ítalinn er mótfallinn gulum og rauðum spjöldum og vill sjá þau hverfa úr fótbolta. „Persónulega myndi ég vilja losna við gul og rauð spjöld. Þvert á móti myndi ég segja: „Þú! Út af í fimm mínútur [fyrir gult spjald]. Þú! Út af í tuttugu mínútur [fyrir rautt spjald]." Þá myndi hann einnig vilja breyta rangstöðureglunni þannig að sóknarmenn fengju betur að njóta sín. „Þetta er engin stórbreyting. Við verðum að fá fleiri mörk í fótboltann og til að skora fleiri mörk verðum við að breyta reglunum. Þú getur ekki tekið mörk af þegar leikmaður er nokkra millimetra fyrir innan. Við verðum að breyta rangstöðureglunni."