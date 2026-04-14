Fótbolti

„Trúum því að við getum gert eitt­hvað sér­stakt“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Arne Slot segir að Liverpool verði að vera meira með boltann í leiknum í kvöld en leiknum í París í síðustu viku.
Arne Slot segir að Liverpool verði að vera meira með boltann í leiknum í kvöld en leiknum í París í síðustu viku.

Þrátt fyrir að Liverpool sé 2-0 undir fyrir seinni leikinn gegn Evrópumeisturum Paris Saint-Germain hefur knattspyrnustjóri liðsins, Arne Slot, trú á því að hans menn geti snúið dæminu sér í vil. Hann segir að Liverpool verði að taka áhættu í leiknum í kvöld.

Liverpool tekur á móti PSG á Anfield í kvöld. Parísarliðið vann öruggan 2-0 sigur í fyrri leiknum á sínum heimavelli í síðustu viku. Désiré Doué og Khvicha Kvaratskhelia skoruðu mörk Evrópumeistaranna í leiknum.

Slot segir verkefni kvöldsins erfitt en ekki ómögulegt.

„Fyrir það fyrsta vil ég minna á hverjar lokatölurnar voru. Þær voru 2-0. Tilfinningin var ekki þannig, eins og við öll vitum, en úrslitin voru 2-0,“ sagði Slot á blaðamannafundi fyrir leikinn í kvöld.

„Í annan stað höfum við sýnt svo oft í stórum leikjum á þessu tímabili að við getum skilað frábærri frammistöðu. Við höfum líka sýnt hið þveröfuga, ég er meðvitaður um það, en margir leikja okkar hafa verið mjög góðir, sérstaklega þeir stóru. Við höfum ekki allir verið saman í eitt og hálft ár en þeir sem hafa verið með mér allan tímann þá höfum við skorað tvö mörk eða meira í 46 af 49 heimaleikjum.“

Segi liðinu mínu aldrei að liggja í vörn

Slot segir að leikmenn Liverpool hafi trú á því að þeir geti komið til baka gegn PSG.

„Við trúum því að við getum gert eitthvað sérstakt en við þurfum að vera mjög, mjög, mjög, mjög, mjög sérstakir til að framkalla það því við erum að spila við Evrópumeistarana. Það gerir verkefnið flóknara en ekki ómögulegt,“ sagði Slot og bætti við að Liverpool myndi tefla djarft í kvöld.

„Fólki finnst kannski erfitt að trúa því þegar ég segi að nálgun okkar verður ekki svo frábrugðin þeirri í París. Fyrir þá sem þekkja mig sendi ég aldrei lið út á völlinn og segi því að liggja í vörn í níutíu mínútur. Ef þú horfir aftur á leikinn pressuðum við þá framarlega á köflum. Því miður leiddu 7-8 af þessum augnablikum til þess að þeir sluppu einir í gegn. Við munum taka áhættu því við þurfum þess en þú verður að ná boltanum af þeim, pressa þá og við sáum hversu erfitt er að pressa þá.“

PSG sló Liverpool úr leik í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar í fyrra og hefur alls unnið fjögur einvígi gegn enskum liðum í útsláttarkeppninni undanfarin tvö tímabil.

Leikur Liverpool og PSG hefst klukkan 19:00 í kvöld og verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.

