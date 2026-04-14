Norska skíðastjarnan Johannes Hösflot Klæbo hefur fjárfest í skákíþróttinni, bæði í Norway Chess og í nýja verkefninu Total Chess World Championship Tour.
„Skák er langtíma og spennandi fjárfesting fyrir mig. Ég hef mikla trú á hugmyndinni og ég sé að ég, ásamt mörgum öðrum, get lagt mitt af mörkum til að skapa verðmæti í breiðri og mjög alþjóðlegri íþrótt,“ sagði Klæbo í yfirlýsingu.
Fyrir nokkru gekk knattspyrnumaðurinn Erling Braut Haaland einnig til liðs við fjárfestahópinn. Nú hafa bæst við hundrað milljónir norskra króna frá fjölda þekktra fjárfesta, þar á meðal Klæbo.
Haaland er auðvitað markahæsti leikmaður ensku úrvalsdeildarinnar, margfaldur meistari með Manchester City og einn allra besti framherji heims.
Klæbo vann sex gullverðlaun á Vetrarólympíuleikunum í Mílanó og Cortina 2026 og sló um leið metin yfir flest gullverðlaun unnin á einum Vetrarólympíuleikum og flest gullverðlaun á ferlinum sem nokkur íþróttamaður á Vetrarólympíuleikum hefur unnið. Hann er nú kominn með ellefu gullverðlaun en aðeins sundmaðurinn Michael Phelps hefur unnið fleiri Ólympíugull í sögunni.
Meðal nýrra fjárfesta í Norway Chess AS eru einnig fyrrverandi íþróttamennirnir Bjørn Maaseide og Thor Hushovd.
Norðmenn eru miklir skákáhugamenn en þeir eiga auðvitað stórstjörnuna Magnus Carlsen sem er fimmfaldur heimsmeistari í skák, sexfaldur ríkjandi heimsmeistari í atskák, níufaldur ríkjandi heimsmeistari í hraðskák og ríkjandi heimsmeistari í FIDE Freestyle-skák.
Peningarnir verða notaðir til að þróa Total Chess World Championship Tour, sem hefur verið samþykkt af Alþjóðaskáksambandinu FIDE til að minnsta kosti sextán ára. Fyrsta tilraunamótið er áætlað í nóvember 2026.
Stofnandi og forstjóri, Kjell Madland, líkir verkefninu við Formúlu 1.„Total Chess Tour má líkja við Formúlu 1-sirkusinn, þar sem valdar heimsborgir fá að halda sín mót, sem verða stórviðburðir í sjálfu sér,“ sagði Madland.