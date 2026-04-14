Íslenska kvennalandsliðið sigraði Úkraínu 1-0 í undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld. Íslenska liðið stjórnaði leiknum nánast allan leikinn en tókst ekki að bæta við mörkum þrátt fyrir mikla yfirburði.
Stelpurnar okkar voru sterkari aðilinn í fyrri hálfleik en þrátt fyrir fín færi tókst þeim ekki að brjóta ísinn í fyrri hálfleik.
Bestu færi hálfleiksins komu á 21. mínútu þegar Sandra og Glódís Perla Viggósdóttir áttu báðar góða skalla á markið en Kelyshik náði í bæði skiptin að blaka boltanum yfir markið.
Ísland náði að pressa vel undir lok hálfleiksins og átti langa sóknarkafla, en tókst ekki að koma boltanum í netið. 0-0 og þannig stóðu leikar í hálfleik.
Ísland byrjaði seinni hálfleikinn af krafti þegar Sveindís Jane Jónsdóttir átti langt innkast á 47. mínútu sem Glódís skallaði áfram og Alexandra Jóhannsdóttir fylgdi vel eftir og skallaði boltann í netið.
Íslenska liðið hélt áfram að sækja og var nálægt því að tvöfalda forystuna þegar Karólína Lea átti hættulega aukaspyrnu sem small í stönginni.
Alexandra Jóhannsdóttir var þá nálægt því að skora einnig en gestunum tókst að verja á línunni.
Niðurstaðan 1-0 en fleiri urðu mörkin ekki. Íslenska liðið sýndi mikil gæði og stjórnaði leiknum nánast frá a til ö í kvöld.
Ég verð að segja varslan hjá Cecilíu í fyrri hálfleik. Var ein á móti leikmanni gestanna og tókst að verja stórkostlega.
Góð stemning í stúkunni á Laugardalsvelli og heyrðist vel í stuðningsmönnum Íslands.
Dómarateymi kvöldsins kom alla leið frá Hollandi og Austurríki. Shona Shukrala var á flautunni og með henni voru þær Isabelle van Gilst og Amina Gutschi. Fjórði dómari leiksins var hún Marisca Overtoom.