Upp­gjörið: Ís­land - Úkraína 1-0 | Stelpurnar okkur nældu í þrjú stig

Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar
Stelpurnar okkar í kvöld.
Pawel Cieslikiewicz

Íslenska kvennalandsliðið sigraði Úkraínu 1-0 í undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld. Íslenska liðið stjórnaði leiknum nánast allan leikinn en tókst ekki að bæta við mörkum þrátt fyrir mikla yfirburði.

Stelpurnar okkar voru sterkari aðilinn í fyrri hálfleik en þrátt fyrir fín færi tókst þeim ekki að brjóta ísinn í fyrri hálfleik.

Bestu færi hálfleiksins komu á 21. mínútu þegar Sandra og Glódís Perla Viggósdóttir áttu báðar góða skalla á markið en Kelyshik náði í bæði skiptin að blaka boltanum yfir markið.

Ísland náði að pressa vel undir lok hálfleiksins og átti langa sóknarkafla, en tókst ekki að koma boltanum í netið. 0-0 og þannig stóðu leikar í hálfleik.

Ísland byrjaði seinni hálfleikinn af krafti þegar Sveindís Jane Jónsdóttir átti langt innkast á 47. mínútu sem Glódís skallaði áfram og Alexandra Jóhannsdóttir fylgdi vel eftir og skallaði boltann í netið.

Íslenska liðið hélt áfram að sækja og var nálægt því að tvöfalda forystuna þegar Karólína Lea átti hættulega aukaspyrnu sem small í stönginni.

Alexandra Jóhannsdóttir var þá nálægt því að skora einnig en gestunum tókst að verja á línunni.

Niðurstaðan 1-0 en fleiri urðu mörkin ekki. Íslenska liðið sýndi mikil gæði og stjórnaði leiknum nánast frá a til ö í kvöld.

Atvik leiksins

Ég verð að segja varslan hjá Cecilíu í fyrri hálfleik. Var ein á móti leikmanni gestanna og tókst að verja stórkostlega.

Stemning og umgjörð

Góð stemning í stúkunni á Laugardalsvelli og heyrðist vel í stuðningsmönnum Íslands.

Dómarar

Dómarateymi kvöldsins kom alla leið frá Hollandi og Austurríki. Shona Shukrala var á flautunni og með henni voru þær Isabelle van Gilst og Amina Gutschi. Fjórði dómari leiksins var hún Marisca Overtoom.

