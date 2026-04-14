Fótbolti

„Svo margir dómar hafa fallið gegn okkur“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Maurizio Mariani dómari ræðir við Arne Slot á Anfield í kvöld. Getty/Carl Recine

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, var svekktur eftir 2-0 tap á móti Paris Saint-Germain á Anfield í kvöld en Liverpool er þar með úr leik í Meistaradeildinni á þessari leiktíð.

„Við fengum miklu meira en við áttum skilið í síðustu viku með því að tapa aðeins 2-0, eins og á síðasta tímabili. Einnig, eins og á síðasta tímabili, fengum við í dag miklu minna en við áttum skilið. Við hefðum átt að vinna en það er vegna gæða þeirra sem þeir fá ekki á sig mark,“ sagði Arne Slot.

Franski framherjinn Hugo Ekitike fór meiddur af velli í fyrri hálfleik og það leit út fyrir að hásinin gæti verið vandamálið. En hvernig líta meiðslin út?

„Ekki nógu vel. Við sáum öll að þetta leit ekki vel út. Við skulum bíða og sjá hvað það verður. Hann fór heim í seinni hálfleik og ég hef ekki séð hann ennþá,“ sagði Slot.

„Eins og það lítur út fyrir er það að missa leikmann eitthvað sem við höfum lent í mörgum sinnum á þessu tímabili en það er sérstaklega erfitt fyrir hann því maður vill aldrei meiðast, sérstaklega á þessum tíma tímabilsins,“ sagði Slot.

Um ákvörðunina um að snúa við vítaspyrnu Liverpool:

„Ef þú horfir á tímabilið okkar kemur það mér alls ekki á óvart því svo margir dómar hafa fallið gegn okkur. Fyrir mér er þetta frekar einfalt, ef dómarinn hefði ekki dæmt víti hefði VAR aldrei gripið inn í,“ sagði Slot.

„Eins og ég sagði þá held ég að það komi ekki á óvart að á þessu tímabili, ekki bara í Meistaradeildinni heldur líka í ensku úrvalsdeildinni, hafa margir dómar fallið gegn okkur. Við gátum ekki skorað mark, við fengum mörg færi,“ sagði Slot.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Liverpool FC

