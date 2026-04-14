Hættur að þjálfa Messi fjórum mánuðum eftir titilinn

Javier Mascherano er hættur sem þjálfari bandaríska fótboltaliðsins Inter Miami CF, aðeins fjórum mánuðum eftir að hafa stýrt félaginu til síns fyrsta MLS-meistaratitils.
Miami sagði í yfirlýsingu á þriðjudag að argentínski þjálfarinn hefði sagt starfi sínu lausu af „persónulegum ástæðum“.
Félagið sagði að Guillermo Hoyos myndi taka við sem aðalþjálfari í komandi leikjum og færa sig úr núverandi hlutverki sínu sem yfirmaður íþróttamála.
„Ég vil láta alla vita að af persónulegum ástæðum hef ég ákveðið að ljúka starfi mínu sem aðalþjálfari Inter Miami CF,“ sagði Mascherano í yfirlýsingu.
🚨🇺🇸 BREAKING: Javier Mascherano has RESIGNED and leaves Inter Miami head coach job with immediate effect. pic.twitter.com/NpeDYb1Mvc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026
„Fyrst og fremst vil ég þakka félaginu fyrir traustið sem það sýndi mér, öllum starfsmönnum sem eru hluti af samtökunum fyrir sameiginlegt átak, en sérstaklega leikmönnunum, sem gerðu okkur kleift að upplifa ógleymanlegar stundir.“
Mascherano, fyrrum liðsfélagi Miami-stjörnunnar Lionel Messi hjá Argentínu og Barcelona, var við stjórnvölinn í tæpt eitt og hálft ár eftir að hafa tekið við af Gerardo „Tata“ Martino í nóvember 2024.
Fyrrum þjálfari U-20 ára liðs Argentínu leiddi Inter Miami í undanúrslit Concacaf-meistaradeildarinnar, úrslitaleik deildabikarsins og skráði sig á spjöld sögunnar þegar hann lyfti MLS-bikarnum á sínu fyrsta ári með félaginu árið 2025.
Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.🔗 https://t.co/fHUABSFBhp pic.twitter.com/LFJ61zB6y3— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026
Miami er nú í þriðja sæti Austurdeildarinnar eftir sjö leiki á tímabilinu 2026 en féll úr leik í Concacaf-meistaradeildinni gegn Nashville SC.
Þessi ákvörðun er tekin innan við tveimur vikum eftir að Inter Miami opnaði nýja leikvanginn sinn nálægt alþjóðaflugvellinum í Miami. Félagið hefur gert jafntefli í báðum fyrstu tveimur leikjum sínum á nýja vellinum.
„Javier verður að eilífu hluti af sögu þessa félags og mun alltaf eiga sérstakan stað í Inter Miami CF fjölskyldunni,“ sagði Jorge Mas, eigandi Inter Miami.
„Ekki aðeins fyrir að vera lykilþáttur í ógleymanlegum afrekum, svo sem að vinna MLS-bikarinn og sögulegan árangur liðsins á heimsmeistaramóti félagsliða, heldur einnig fyrir fordæmið sem hann setti með hollustu sinni og daglegu starfi við að leiða liðið,“ sagði Mas.
„Við virðum ákvörðun hans og erum innilega þakklát fyrir allt sem hann lagði af mörkum og óskum honum alls hins besta í framtíðinni, bæði í starfi og einkalífi,“ sagði Mas.