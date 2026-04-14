Fótbolti

Thelma Karen í byrjunar­liðinu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Thelma Karen lék sinn fyrsta A-landsleik síðasta haust en núna er hún í fyrsta sinn í byrjunarliðinu.

Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari kvenna í fótbolta, hefur opinberað byrjunarlið sitt í leiknum mikilvæga á móti Úkraínu í undankeppni HM kvenna í fótbolta en spilað er á Laugardalsvellinum í kvöld.

Hin unga Thelma Karen Pálmadóttir fær tækifæri í byrjunarliðinu í fyrsta sinn en hún hefur verið að gera góða hluti með sænsku meisturunum í Häcken.

Fyrir utan innkomu Thelmu heldur Þorsteinn í hefðina með val sitt á byrjunarliðinu sínu. Leikurinn hefst klukkan 18:30 á Laugardalsvelli og verður fylgst með honum hér á Vísi.

Cecilía Rán Rúnarsdóttir er í markinu og í varnarlínunni eru Guðrún Arnardóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir og Sædís Rún Heiðarsdóttir.

Hildur Antonsdóttir og Alexandra Jóhannsdóttir eru saman á miðjunni með Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur fyrir framan sig.

Thelma Karen er svo úti á kanti, Sveindís Jane Jónsdóttir er hinum megin og Sandra María Jessen er fremst.

Þetta er þriðji leikur liðsins í undankeppni HM í Brasilíu 2027 en tveir fyrstu leikirnir töpuðust á móti Spáni og Englandi.

Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

