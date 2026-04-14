Fótbolti

Ganverjar fá reynslubolta til starfa fyrir HM

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Þetta er níunda landsliðsþjálfarastarfið sem Carlos Quieroz tekur að sér. Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

Carlos Quieroz verður við stjórnvölinn hjá landsliði Gana á HM í fótbolta í sumar.

Portúgalinn tekur við starfinu af Otto Addo. Hann var látinn fara í síðasta mánuði, því þótt hann hafi stýrt liðinu inn á HM missti Gana af sæti á næsta Afríkumóti og tapaði síðustu fjórum leikjunum undir hans stjórn.

Quieroz er orðinn 73 ára gamall og á tæplega fjóra áratugi að baki í þjálfarabransanum. Þekktastur er hann fyrir tíma sinn sem aðalþjálfari Real Madrid og aðstoðarþjálfari Manchester United á árunum 2002-08.

Hann hætti hjá Manchester United til að taka við landsliði Portúgal og stýrði liðinu á HM 2010. Hann var síðan landsliðsþjálfari Íran á síðustu þremur heimsmeistaramótum. Frá því að hann fór með Íran á HM 2022 hefur Quieroz þjálfað landslið Katar og nú síðast Óman.

Ljóst er að Quieroz á ærið verk fyrir höndum því Gana verður í riðli með Panama, Englandi og Króatíu á HM. Stjörnuleikmaður liðsins er Antoine Semenyo en fleiri stór nöfn má finna þar innanborðs, eins og Thomas Partey, Jordan Ayew, Tariq Lamptey, Mohammed Kudus, og Inaki Williams. 

