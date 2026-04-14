Atlético Madrid í undanúrslit eftir mikla dramatík Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. apríl 2026 21:05 Ademola Lookman fagnar marki mikilvæga sem kom Atletico Madrid áfram í kvöld. Getty/Angel Martinez Tíu Barcelona-menn sóttu sigur á heimavöll Atlético Madrid en það var ekki nóg því liðið náði ekki að vinna upp tapið frá því í fyrri leiknum á heimavelli sínum. Barcelona byrjaði með látum í höfuðborginni og náði tveggja marka forystu en heimamenn skoruðu markið mikilvæga sem kom liðinu í undanúrslitin, Lamine Yamal og Ferrán Torres komu Barcelona í 2-0 forystu, en mark Ademola Lookman minnkaði muninn og kom heimamönnum yfir samanlagt, 3-2. Alexander Sørloth kom inn á á 76. mínútu og var nánast strax sendur í gegn og felldur aftan frá af Eric García. Eftir VAR-skoðun var varnarmanni Barcelona vísað af velli. Það dró máttinn úr lokaspretti Barcelona. Eftir brottvísunina hafði Atlético að mestu stjórn á leiknum en Barcelona gafst ekki upp og sótti stíft að marki allt þar til leiknum lauk eftir átta mínútna uppbótartíma. Sjö mínútum eftir venjulegan leiktíma skallaði Ronald Araujo yfir úr góðu færi. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla FC Barcelona