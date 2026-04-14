Gylfi eftirlitsmaður hjá Arsenal í Meistaradeildinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. apríl 2026 22:03 Gylfi Þór Orrason var lengi FIFA-dómari sjálfur. Getty/ John Walton Gylfi Þór Orrason verður dómaraeftirlitsmaður á viðureign Lundúnaliðsins Arsenal og Sporting frá Lissabon í Meistaradeild karla annað kvöld. Arsenal er 1-0 yfir í einvíginu eftir sigur í fyrri leiknum í Portúgal og er því mun sigurstranglegra liðið fyrir fram. „Þetta er stórt verkefni fyrir Gylfa, sem er afar reynslumikill á þessu sviði, og ánægjulegt að sjá fulltrúa íslenskrar knattspyrnu með mikilvægt hlutverk þegar svona langt er komið í UEFA-móti félagsliða," segir í frétt á heimasíðu KSÍ. Gylfi dæmdi á sínum tíma í efstu deild karla í sautján ár samfleytt og var með flautina í samtals 176 leikjum. Hann varð síðan eftirlitsmaður eftir að dómaraferlinum lauk. Dómarakvartett leiksins kemur annars frá Frakklandi og VAR-dómararnir koma frá Þýskalandi og Belgíu. Dómarinn Francois Letexier er 36 ára gamall, hefur dæmt í efstu deild í Frakklandi frá 2016 og hefur verið FIFA-dómari frá 2017. Hann hefur verið valinn til að vera einn af dómurumu á HM í fótbolta í sumar. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC