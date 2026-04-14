Fótbolti

Við­brögðin við ráðningu kvenþjálfara „vand­ræða­leg“

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Marie-Louise Eta brýtur blað í sögunni sem fyrsti kvenkyns aðalþjálfarinn í þýsku úrvalsdeildinni.
Marie-Louise Eta brýtur blað í sögunni sem fyrsti kvenkyns aðalþjálfarinn í þýsku úrvalsdeildinni. Boris Streubel/Getty Images

Yfirmaður íþróttamála hjá Union Berlin fordæmir viðbrögðin við ráðningu fyrsta kvenþjálfara karlaliðsins og segir kvenfyrirlitningu vera vandræðalega.

Marie-Louise Eta var á sunnudag tilkynnt sem tímabundinn aðalþjálfari Union Berlin.

Hún hafði áður verið aðstoðarþjálfari liðsins en með stöðuhækkuninni varð hún fyrsti kvenkyns aðalþjálfarinn í fimm bestu fótboltadeildum Evrópu.

Frá því á sunnudaginn hefur hún hins vegar þurft að þola ljót ummæli.

„Þetta bara vandræðalegt. Við höfum tekið eftir þessu en ég neita líka að lesa eða bara kynna mér svona rugl. Fyrir mér snýst þetta um að hafa góðan stjóra í starfi, alvöru leiðtoga.

Við berum hundrað prósent traust til Loui. Mér finnst galið að þurfa að glíma við svona hluti,“ sagði Horst Heldt, yfirmaður íþróttamála hjá Union Berlin.

Hann mun þó ekki þurfa að horfa lengi upp á slík ummæli í garð Eta, því í sumar tekur hún við starfi aðalþjálfara kvennaliðsins. Þá verður leitað að nýjum aðalþjálfara til frambúðar hjá karlaliðinu. Ljóst er þó að ekkert stendur í vegi fyrir því að önnur kona fái starfið.

Eta stýrir sinni fyrstu æfingu með karlaliði Union Berlin í dag en liðið er í 11. sæti þýsku úrvalsdeildarinnar, 11 stigum frá fallsvæðinu þegar fimm umferðir eru eftir.

„Hún hefur komið sér hratt inn í hlutina. Hún hefur áður verið aðalþjálfari undir 19 ára liðsins, þannig að hún er með góða reynslu sem aðalþjálfari. Það hjálpar líka að hún þekkir okkur og við þekkjum hana. Við þurfum ekkert að sýna henni handbrögðin hér, hún þekkir þetta allt saman,“ sagði Horst Heldt.

