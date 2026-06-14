Ástralía vann frábæran sigur á Tyrklandi á heimsmeistaramótinu í fótbolta í nótt. Það reyndi mikið á vörn Ástrala þar sem Tyrkir voru meira með boltann en náðu aldrei að koma sér í nógu góð færi.
Tyrkir geta verið svekktir út í sjálfa sig yfir því að tapa gegn Ástralíu í nótt. Tyrkland var mun meira með boltann og átti fleiri marktækifæri en leikurinn endaði með sigri Ástralíu 2-0.
Markmaður Ástralíu á sérstakt hrós skilið en hann stóð sig frábærlega í markinu. Fyrsta mark Ástrala kom á 27. mínútu þegar Nestory Irankunda fíflaði varnarmann Tyrklands og lagði boltann örugglega í netið. Með þessu marki varð hann yngsti markaskorari Ástralíu á heimsmeistaramóti.
Seinna mark Ástralíu kom á 75. mínútu eftir að liðið var búið að verjast vel og lengi. Þar var Connor Metcalfe að bera upp boltann og ákvað bara að skjóta og boltinn endaði smurður við stöngina hægra megin.
Þetta var mikilvægur sigur fyrir Ástralíu sem er með þrjú stig í D-riðli ásamt Bandaríkjunum. Tyrkland og Paragvæ eru í sama riðli stigalaus.