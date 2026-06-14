Fótbolti

Vilja sjá betri frammi­stöðu frá Breiða­blik

Andri Broddason skrifar
Frammistaða Breiðabliks var ekki nógu góð gegn Stjörnunni í gær.
Frammistaða Breiðabliks var ekki nógu góð gegn Stjörnunni í gær. Vísir/Vilhelm

Bestu mörkin voru á dagskrá eftir áttundu umferð Bestu deildar kvenna í gær og ræddu þar Jóhann Fjalar Skaptason, Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir og Magnús Haukur Haraldsson um stöðu Blika eftir að hafa misst efsta sæti deildarinnar.

Eftir tap Breiðabliks gegn Stjörnunni voru sérfræðingarnir sammála um að það hleypi spennu í mótið þar sem Breiðablik er ekki lengur á toppi deildarinnar. Bára Kristbjörg var ekki ánægð með frammistöðu Breiðabliks í leiknum.

„Auðvitað viljum við hafa deildina opna en maður vill sjá frammistöðu Blika sem maður veit að er til staðar þarna inni. Þótt að þær séu með marga unga leikmenn á bekknum þá eru þær samt með það góða einstaklinga að frammistaðan á að vera betri.“

Sérfræðingarnir ræddu að Blikar þurfa að hafa einhverjar lausnir þegar aðalleikmaður liðsins, Agla María Albertsdóttir, er ekki miðpunktur spilamennskunnar. Bára Kristbjörg og Magnús Haukur voru bæði sammála um að Breiðablik væri að sækja of mikið upp kantinn.

„Ég myndi skilja það að fara svona mikið upp vænginn ef þú værir með Bryndísi eða Ollu inni í teig. Ása er ekki þessi framherji og Líf ekki heldur. Þá þarftu að fara meira upp miðjuna eins og þær gerðu í markinu.“

Sérfræðingarnir báru leikinn saman við leik Breiðabliks og Vals fyrr á tímabilinu þegar Breiðablik náði góðum endurkomusigri 3-2. Þar voru tvö mörk skoruð í uppbótartíma en í þeim leik var meiri trú á því að vinna leikinn heldur en í gær.

„Breiðablik hefur verið að tapa stigum á móti Stjörnunni síðustu tímabil þrátt fyrir að vera langefstar. Þetta er ekki nógu gott og við viljum betri frammistöðu,“ segir Bára Kristbjörg í lokin.

Magnús Haukur vildi líka fá meiri karakter frá Ian David Jeffs, þjálfara Breiðabliks, eftir leik.

„Hann verður að adressa hlutina sem voru ekki í lagi í staðinn fyrir að segja bara að hlutirnir hafi verið flatir.“

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