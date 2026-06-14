Vilja sjá betri frammistöðu frá Breiðablik Andri Broddason skrifar 14. júní 2026 13:16 Frammistaða Breiðabliks var ekki nógu góð gegn Stjörnunni í gær. Vísir/Vilhelm Bestu mörkin voru á dagskrá eftir áttundu umferð Bestu deildar kvenna í gær og ræddu þar Jóhann Fjalar Skaptason, Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir og Magnús Haukur Haraldsson um stöðu Blika eftir að hafa misst efsta sæti deildarinnar. Eftir tap Breiðabliks gegn Stjörnunni voru sérfræðingarnir sammála um að það hleypi spennu í mótið þar sem Breiðablik er ekki lengur á toppi deildarinnar. Bára Kristbjörg var ekki ánægð með frammistöðu Breiðabliks í leiknum. „Auðvitað viljum við hafa deildina opna en maður vill sjá frammistöðu Blika sem maður veit að er til staðar þarna inni. Þótt að þær séu með marga unga leikmenn á bekknum þá eru þær samt með það góða einstaklinga að frammistaðan á að vera betri.“ Sérfræðingarnir ræddu að Blikar þurfa að hafa einhverjar lausnir þegar aðalleikmaður liðsins, Agla María Albertsdóttir, er ekki miðpunktur spilamennskunnar. Bára Kristbjörg og Magnús Haukur voru bæði sammála um að Breiðablik væri að sækja of mikið upp kantinn. „Ég myndi skilja það að fara svona mikið upp vænginn ef þú værir með Bryndísi eða Ollu inni í teig. Ása er ekki þessi framherji og Líf ekki heldur. Þá þarftu að fara meira upp miðjuna eins og þær gerðu í markinu.“ Sérfræðingarnir báru leikinn saman við leik Breiðabliks og Vals fyrr á tímabilinu þegar Breiðablik náði góðum endurkomusigri 3-2. Þar voru tvö mörk skoruð í uppbótartíma en í þeim leik var meiri trú á því að vinna leikinn heldur en í gær. „Breiðablik hefur verið að tapa stigum á móti Stjörnunni síðustu tímabil þrátt fyrir að vera langefstar. Þetta er ekki nógu gott og við viljum betri frammistöðu,“ segir Bára Kristbjörg í lokin. Magnús Haukur vildi líka fá meiri karakter frá Ian David Jeffs, þjálfara Breiðabliks, eftir leik. „Hann verður að adressa hlutina sem voru ekki í lagi í staðinn fyrir að segja bara að hlutirnir hafi verið flatir.“ Besta deild kvenna Breiðablik Mest lesið „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Íslenski boltinn Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Enski boltinn Forseti FIFA móðgaði Ítali Fótbolti Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Fótbolti Harden handtekinn fyrir ólöglegan vopnaburð Körfubolti Meistari í fyrsta skipti í 53 ár Körfubolti Fær laun greidd en fær ekki að dæma Fótbolti Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fótbolti Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Fótbolti 36 ára fyrrum NFL-stjarna látin Sport Fleiri fréttir Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur Vilja sjá betri frammistöðu frá Breiðablik Fær laun greidd en fær ekki að dæma Maður dagsins: Innflytjandi sem fór snemma til Bayern Mörkin úr Bestu deildinni Fyrsti sigur á heimsmeistaramóti síðan 1990 Óvæntur varnarsigur „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Forseti FIFA móðgaði Ítali Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Siggi Raggi með NSÍ á toppnum „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ Getur Vinicius fengið brasilísku þjóðina til að elska sig? Leggja inn mótmæli vegna meðferðarinnar á Partey HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Uppgjörið: Valur – Þór/KA 0-0 | Markalaust í bragðdaufum leik á Hlíðarenda Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu „Það er alltaf gaman að vera á þeim stað í töflunni“ „Stelpurnar voru bara geggjaðar“ Á sársaukafullar minningar af HM Uppgjör: FH komið á toppinn Uppgjörið: Sterk viðbrögð Grindavíkur/Njarðvíkur skiluðu mikilvægum sigri Sjá meira