Luis Montenegro, forsætisráðherra Portúgals, hefur afhent leikmönnum portúgalska landsliðsins armbönd sem á að bera á meðan á HM stendur til að heiðra minningu Diogo Jota heitins.
Armböndin eru í rauðum og grænum litum portúgalska fánans og á þau eru grafin nöfn allra leikmanna í hópnum og virðingarvottur til Jota.
„Við kunnum virkilega að meta það,“ segir Vitinha, stjarna Paris Saint-Germain, sem segir að forsætisráðherrann hafi látið leikmönnunum eftir að ákveða hvort þeir vildu nota armböndin eða ekki.
De Portugese selectie draagt dit WK een polsbandje met daarop de hele selectie, waaronder de naam van 𝐃𝐢𝐨𝐠𝐨 𝐉𝐨𝐭𝐚 🇵🇹❤️ pic.twitter.com/yjHB3VTr6s— ESPN NL (@ESPNnl) June 14, 2026
De Portugese selectie draagt dit WK een polsbandje met daarop de hele selectie, waaronder de naam van 𝐃𝐢𝐨𝐠𝐨 𝐉𝐨𝐭𝐚 🇵🇹❤️ pic.twitter.com/yjHB3VTr6s
Jota er einnig heiðursmeðlimur í HM-hópnum því hann var tilkynntur sem hluti af hópnum þegar hann var opinberaður.
Auk þess að nota armböndin í öllum leikjum á HM munu portúgölsku leikmennirnir einnig nota þau á æfingum liðsins. Leikmennirnir hafa sést með böndin á æfingu í æfingabúðum liðsins í Flórída.
Diogo Jota og bróðir hans André Silva létust í bílslysi á Spáni í júlí 2025. Jota fékk aldrei að upplifa að spila á heimsmeistaramóti þar sem hann meiddist fyrir mótið árið 2022.
Opnunarleikur Portúgals er gegn Kongó á miðvikudag klukkan 19:00 að norskum tíma í Houston, Texas. Liðið mun einnig mæta Úsbekistan og Kólumbíu í K-riðli.
Each Portugal World Cup player received a bracelet from Prime Minister Luís Montenegro 🇵🇹It features the names of the entire squad, including Diogo Jota 🫶 pic.twitter.com/h8KMg0jdcR— Football Park (@thefootballpark) June 14, 2026
Each Portugal World Cup player received a bracelet from Prime Minister Luís Montenegro 🇵🇹It features the names of the entire squad, including Diogo Jota 🫶 pic.twitter.com/h8KMg0jdcR