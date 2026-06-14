Fótbolti

Leik­menn Portúgal bera Diogo Jota-armbönd á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Diogo Jota heitinn með eiginkonu sinni Rute Cardoso og ungum syni sínum.
Diogo Jota heitinn með eiginkonu sinni Rute Cardoso og ungum syni sínum. Getty/Andrew Powell

Luis Montenegro, forsætisráðherra Portúgals, hefur afhent leikmönnum portúgalska landsliðsins armbönd sem á að bera á meðan á HM stendur til að heiðra minningu Diogo Jota heitins.

Armböndin eru í rauðum og grænum litum portúgalska fánans og á þau eru grafin nöfn allra leikmanna í hópnum og virðingarvottur til Jota.

„Við kunnum virkilega að meta það,“ segir Vitinha, stjarna Paris Saint-Germain, sem segir að forsætisráðherrann hafi látið leikmönnunum eftir að ákveða hvort þeir vildu nota armböndin eða ekki.

Jota er einnig heiðursmeðlimur í HM-hópnum því hann var tilkynntur sem hluti af hópnum þegar hann var opinberaður.

Auk þess að nota armböndin í öllum leikjum á HM munu portúgölsku leikmennirnir einnig nota þau á æfingum liðsins. Leikmennirnir hafa sést með böndin á æfingu í æfingabúðum liðsins í Flórída.

Diogo Jota og bróðir hans André Silva létust í bílslysi á Spáni í júlí 2025. Jota fékk aldrei að upplifa að spila á heimsmeistaramóti þar sem hann meiddist fyrir mótið árið 2022.

Opnunarleikur Portúgals er gegn Kongó á miðvikudag klukkan 19:00 að norskum tíma í Houston, Texas. Liðið mun einnig mæta Úsbekistan og Kólumbíu í K-riðli.

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