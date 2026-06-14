Fótbolti

Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur

Andri Broddason skrifar
Graham Potter var léttur í lund fyrir fyrsta leik Svíþjóðar á heimsmeistaramótinu í nótt
Graham Potter var léttur í lund fyrir fyrsta leik Svíþjóðar á heimsmeistaramótinu í nótt EPA/SALVATORE DI NOLFI

Graham Potter grínaðist á blaðamannafundi fyrir fyrsta leik Svíþjóðar á HM þegar hann var spurður hvort ástæðan fyrir því að sænskir stuðningsmenn hafi tekið vel á móti honum sé vegna þess að hann er ekki danskur.

Graham Potter, þjálfari sænska landsliðsins í fótbolta, sat fyrir svörum á blaðamannafundi fyrir fyrsta leik Svíþjóðar á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Danskur blaðamaður spurði hann hvort ástæðan fyrir því að það væri tekið vel á móti honum væri vegna þess að hann væri ekki danskur.

Potter var léttur í lund og sagðist ekki vita hvort eina ástæðan fyrir góðum móttökum Svía væri einfaldlega að hann væri ekki danskur.

Forveri Potters hjá sænska landsliðinu var Daninn Jon Dahl Tomasson sem var jafnframt fyrsti maðurinn ekki frá Svíþjóð til að þjálfa landsliðið í fótbolta. Gengi hans var vissulega ekki gott og náði Tomasson aðeins í eitt stig í fjórum leikjum í undankeppni heimsmeistaramótsins.

Þá tók Graham Potter við og náði ótrúlega að koma Svíþjóð á heimsmeistaramótið í gegnum umspil. Í umspilinu vann Svíþjóð Úkraínu og Pólland og náði sér þannig í farmiða á heimsmeistaramótið.

Fyrsti leikur Svíþjóðar á heimsmeistaramótinu er í nótt gegn Túnis. Svíþjóð er í F-riðli með Túnis, Hollandi og Japan.

HM 2026 í fótbolta

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