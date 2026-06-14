Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur Andri Broddason skrifar 14. júní 2026 13:45 Graham Potter var léttur í lund fyrir fyrsta leik Svíþjóðar á heimsmeistaramótinu í nótt EPA/SALVATORE DI NOLFI Graham Potter grínaðist á blaðamannafundi fyrir fyrsta leik Svíþjóðar á HM þegar hann var spurður hvort ástæðan fyrir því að sænskir stuðningsmenn hafi tekið vel á móti honum sé vegna þess að hann er ekki danskur. Graham Potter, þjálfari sænska landsliðsins í fótbolta, sat fyrir svörum á blaðamannafundi fyrir fyrsta leik Svíþjóðar á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Danskur blaðamaður spurði hann hvort ástæðan fyrir því að það væri tekið vel á móti honum væri vegna þess að hann væri ekki danskur. Potter var léttur í lund og sagðist ekki vita hvort eina ástæðan fyrir góðum móttökum Svía væri einfaldlega að hann væri ekki danskur. Forveri Potters hjá sænska landsliðinu var Daninn Jon Dahl Tomasson sem var jafnframt fyrsti maðurinn ekki frá Svíþjóð til að þjálfa landsliðið í fótbolta. Gengi hans var vissulega ekki gott og náði Tomasson aðeins í eitt stig í fjórum leikjum í undankeppni heimsmeistaramótsins. Þá tók Graham Potter við og náði ótrúlega að koma Svíþjóð á heimsmeistaramótið í gegnum umspil. Í umspilinu vann Svíþjóð Úkraínu og Pólland og náði sér þannig í farmiða á heimsmeistaramótið. Fyrsti leikur Svíþjóðar á heimsmeistaramótinu er í nótt gegn Túnis. Svíþjóð er í F-riðli með Túnis, Hollandi og Japan. HM 2026 í fótbolta Mest lesið „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Íslenski boltinn Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Enski boltinn Forseti FIFA móðgaði Ítali Fótbolti Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Fótbolti Harden handtekinn fyrir ólöglegan vopnaburð Körfubolti Meistari í fyrsta skipti í 53 ár Körfubolti Fær laun greidd en fær ekki að dæma Fótbolti Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fótbolti Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Fótbolti 36 ára fyrrum NFL-stjarna látin Sport Fleiri fréttir Potter spurður hvort það hafi hjálpað að vera ekki danskur Vilja sjá betri frammistöðu frá Breiðablik Fær laun greidd en fær ekki að dæma Maður dagsins: Innflytjandi sem fór snemma til Bayern Mörkin úr Bestu deildinni Fyrsti sigur á heimsmeistaramóti síðan 1990 Óvæntur varnarsigur „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Amorim talinn líklegastur til að taka við AC Milan Forseti FIFA móðgaði Ítali Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Lögreglumenn dulbjuggu sig sem lukkudýr HM fyrir fíkniefnaaðgerð Beckham fékk sína stjörnu á götuna frægu í Hollywood Brasilía - Marokkó | Fyrsti stórleikurinn Katarmenn stálu stiginu með marki í uppbótartíma Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Siggi Raggi með NSÍ á toppnum „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ Getur Vinicius fengið brasilísku þjóðina til að elska sig? Leggja inn mótmæli vegna meðferðarinnar á Partey HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Uppgjörið: Valur – Þór/KA 0-0 | Markalaust í bragðdaufum leik á Hlíðarenda Michael Oliver getur ekki dæmt fyrsta leikinn sinn á HM Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu „Það er alltaf gaman að vera á þeim stað í töflunni“ „Stelpurnar voru bara geggjaðar“ Á sársaukafullar minningar af HM Uppgjör: FH komið á toppinn Uppgjörið: Sterk viðbrögð Grindavíkur/Njarðvíkur skiluðu mikilvægum sigri Sjá meira