Skotland vann Haítí í jöfnum leik í nótt. Haítí kom mörgum á óvart og ætlaði ekki að láta valta yfir sig.
Skotland vann í nótt sinn fyrsta leik á heimsmeistaramóti síðan árið 1990. Aðeins eitt mark var skoraði í leiknum en það kom á 29. mínútu þar sem Aston Villa-leikmaðurinn John McGinn skaut í varnarmann og þaðan í netið.
Þrátt fyrir að lenda undir þá gáfust Haítí ekki upp og hótuðu að jafna leikinn í seinni hálfleik en náðu því ekki. Liðið kom samt skemmtilega á óvart og er ljóst að það er ekki jafn auðvelt að sigra þá eins og búist var við fyrir heimsmeistaramót.
McGinn var ánægður eftir leik og sagði að þetta hefði ekki verið hans fallegasta mark en honum gæti ekki verið meira sama um það. Hann hrósaði liði Haítí og sagði að Skotarnir þyrftu virkilega að vinna fyrir sigrinum.
Skotland situr nú á toppi C-riðils en Marokkó og Brasilía gerðu jafntefli gegn hvort öðru.