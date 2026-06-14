Japanir spila sinn fyrsta leik á HM en þeir eru á listum margra sérfræðinga yfir þjóð sem getur náð langt á mótinu. Liðið hefur unnið stórar þjóðir á HM og vann bæði England og Brasilíu í aðdraganda heimsmeistaramótsins.
Frá árinu 2005 hefur Japan haft það langtímamarkmið að vinna heimsmeistaramót karla fyrir árið 2050.
Það er samt ekki áætlaður tími fyrir hvenær þeir telja sig loksins ná því markmiði. Það er frekar lokafresturinn.
Það er hungur í að ná því markmiði löngu fyrr. Jafnvel þegar þeir urðu fyrsta þjóðin, fyrir utan gestgjafaþjóðirnar þrjár, til að tryggja sér sæti á mótinu 2026 í mars síðastliðnum, héldu þeir því fram að það væri aðeins fyrsti hluti verksins sem væri lokið.
„Við komum hingað til að vinna heimsmeistaramótið,“ sagði vængbakvörðurinn Yukinari Sugawara við ESPN eftir síðustu æfingu Japans fyrir leikinn við Holland í kvöld.
„Við komum ekki bara hingað til að skemmta okkur. Við verðum að vera tilbúnir í það að keppa um að vinna heimsmeistaramótið. Við verðum að berjast fyrir því. Við verðum að berjast fyrir landið okkar, fjölskylduna okkar, vini okkar og allt japanska fólkið. Við erum klárir í slaginn,“ sagði Sugawara.
🇯🇵 #SaintsFC & Japan’s Yukinari Sugawara: “We came here to win the World Cup. We didn't just come here for fun. We have to be ready for that. We have to fight for our country, our family, our friends, and all of the Japanese people. We're ready to go.” @ESPN pic.twitter.com/j7xdEv5lJL— SaintsExtra (@SaintsExtra) June 13, 2026
🇯🇵 #SaintsFC & Japan’s Yukinari Sugawara: “We came here to win the World Cup. We didn't just come here for fun. We have to be ready for that. We have to fight for our country, our family, our friends, and all of the Japanese people. We're ready to go.” @ESPN pic.twitter.com/j7xdEv5lJL
Á síðasta heimsmeistaramóti unnu Japanir bæði Þýskaland og Spán á meðan undirbúningur þeirra fyrir mótið í ár fól í sér fyrstu sigra þeirra gegn Brasilíu og Englandi í vináttulandsleikjum.
Sugawara viðurkennir að Hollendingar verði önnur erfið prófraun en leggur áherslu á að ekkert verði látið ógert í undirbúningnum.
„Þetta verður virkilega stór leikur og erfiður,“ bætti Sugarawa við, sem er nú á mála hjá Southampton en var á láni hjá Werder Bremen í þýsku Bundesligunni á síðasta tímabili.
„Það eru aldrei auðveldir leikir á heimsmeistaramótinu. Og Holland er nokkuð gott lið. Við verðum að undirbúa allt – andlega, líkamlega – og greina allt líka, en við höfum gert þessa hluti. Nú erum við tilbúnir til að vinna leik og klárir í slaginn,“ sagði Sugawara.
Þar sem Hajime Moriyasu, þjálfari Japans, neyðist nú til að stokka upp í liðsuppstillingunni vegna meiðsla manna, er Sugawara líklegur til að koma inn og gegna lykilhlutverki.
„Þetta er draumur. Mér líður eins og ég sé í draumi,“ sagði hinn 25 ára gamli leikmaður.
„Að spila á heimsmeistaramóti hefur verið draumur síðan ég var krakki. En við komum hingað til að vinna. Okkar styrkur er að við stöndum alltaf saman [óháð því hvaða leikmenn eru tiltækir]. Við skiljum aldrei neinn einan eftir,“ sagði Sugawara.
„Við spilum alltaf, æfum og leggjum hart að okkur saman. Við munum bara gera það sem við gerum alltaf. Þannig að já, við munum skrá okkur á spjöld sögunnar, ekki satt?“ sagði Sugawara.