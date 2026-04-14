Staðfesting úrslita dönsku kosninganna í uppnámi Kjartan Kjartansson skrifar 14. apríl 2026 11:45 Emilie Schytte, þingkona Borgaraflokksins, á fyrsta fundi danska þingsins eftir kosningar í síðustu viku. Hún er klædd í rauðu fyrir miðri mynd. Vísir/EPA Efasemdir um hvort að nýkjörinn þingmaður Borgaraflokksins búi raunverulega í Danmörku hafa sett staðfestingu á úrslitum þingkosninganna þar í uppnám. Atkvæðagreiðsla um málið á að fara fram í danska þinginu í dag en hún átti aðeins að vera formsatriði. Þingfundurinn þar sem staðfesta átti kosningaúrslitin átti að hefjast klukkan ellefu að íslenskum tíma. Honum var hins vegar frestað eftir að nefnd sem hefur eftirlit með kosningum bað um rannsókn á högum eins af nýju þingmönnunum, að sögn danska ríkisútvarpsins. Ástæðan er umfjöllun fjölmiðilsins Information um búsetu Emilie Schytte, nýkjörins þingmanns Borgaraflokksins. Hún er gift sænskum manni og vakti umfjöllunin vafa um hvort hún væri raunverulega búsett í Danmörku eða Svíþjóð. Danska stjórnarskráin kveður á um að þingmenn verði að vera búsettir í Danmörku. Þingnefndin hefur óskað eftir að innanríkisráðuneytið gefi út yfirlýsingu um stöðu Schytte. Schytte segir fráleitt að hún hafi brotið gegn stjórnarskrá. Hún dvelji vissulega nokkra daga í Svíþjóð í hverjum mánuði en að ásakanirnar eigi ekki við nein rök að styðjast. Peter Juel-Jensen, formaður nefndarinnar og þingmaður Venstre, segist telja að rannsóknin taki fljótt af. Botn verði þó að fást í það hvort allir réttkjörnir þingmenn séu búsettir í landinu. Í versta falli gæti Schytte verið svipt þingsæti sínu. Næsti maður á lista Borgaraflokksins tæki þá sæti hennar. Marlene Harpsøe, fulltrúi Danmerkurdemókrata í nefndinni, sagði danska ríkisútvarpinu, að kosningaúrslitin yrðu staðfest til bráðabirgða. Boðað yrði til þingfundar í hádeginu. Fréttin var uppfærð eftir að fundi þingnefndarinnar sem fer yfir úrslit kosninga lauk. Danmörk Þingkosningar í Danmörku Svíþjóð