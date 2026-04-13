Hinn tvítugi ganverski knattspyrnumaður Dominic Frimpong er látinn eftir að meintir vopnaðir ræningjar réðust á liðsrútu fótboltaliðsins Berekum Chelsea þegar hún var á heimleið úr leik í ganversku úrvalsdeildinni um helgina.
Að sögn félagsins lokuðu grímuklæddir byssumenn veginum og hófu skothríð, sem neyddi leikmenn og starfsfólk til að flýja í leit að öruggu skjóli.
Atvikið átti sér stað á sunnudag þegar Berekum Chelsea var á heimleið úr leik sínum gegn Samartex í Samreboi í suðurhluta Gana, sagði í yfirlýsingu frá félaginu.
Ghanaian footballer Dominic Frimpong has died after armed robbers attacked his team while they returned from a game.
„Grímuklæddir menn með byssur og hríðskotariffla byrjuðu að skjóta á rútuna okkar þegar bílstjórinn reyndi að bakka. Leikmenn og starfsfólk flúðu inn í nærliggjandi runna til að leita skjóls,“ stóð í yfirlýsingunni.
Félagið sagði að einn leikmannanna hefði slasast alvarlega og fengið læknisaðstoð á nærliggjandi sjúkrahúsi. Ganverska knattspyrnusambandið sagði síðar að hinn tvítugi kantmaður Dominic Frimpong hefði að sögn látist í atvikinu.
„Þetta hörmulega atvik er ekki aðeins mikill missir fyrir Berekum Chelsea heldur einnig fyrir ganverska knattspyrnu í heild sinni. Dominic var efnilegur ungur hæfileikamaður þar sem alúð og ástríða fyrir leiknum endurspeglaði anda deildarinnar okkar,“ sagði í yfirlýsingu frá sambandinu.
GFA bætti við að það myndi efla öryggisráðstafanir fyrir félög sem ferðast vegna keppna innanlands.
Árið 2023 var ráðist á liðsrútu annars liðs í ganversku úrvalsdeildinni, Legon Cities, af meintum vopnuðum ræningjum, þótt engin meiðsl hafi verið tilkynnt.
