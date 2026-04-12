Fyrsta konan sem stýrir karlaliði í einni bestu deild Evrópu

Hin 34 ára gamla Marie-Louise Eta hefur skráð nafn sitt kyrfilega í sögubækurnar með því að verða fyrsta konan sem stýrir liði í einni af fimm bestu deildum karlafótboltans í Evrópu.
Eta hefur verið ráðin til að stýra Union Berlín í efstu deild Þýskalands út tímabilið, eftir að Steffen Baumgart var rekinn í kjölfar 3-1 taps gegn botnliði FC Heidenheim í gær.
Eta hafði verið aðstoðarþjálfari Union Berlín frá því í nóvember 2023, þegar hún varð fyrsta konan til að gerast aðstoðarþjálfari í efstu deild Þýskalands.
Hún stýrði liðinu svo í fjarveru þáverandi þjálfara, Nenad Bjelica, þegar hann tók út þriggja leikja bann í byrjun árs 2024.
Eta hefur einnig þjálfað U19-lið Union Berlín frá síðasta sumri og hún mun taka við kvennaliði félagsins næsta sumar.
Karlalið Union Berlín er í 11. sæti af 18 liðum í þýsku deildinni, 11 stigum frá beinu falli niður um deild þegar fimm umferðir eru eftir. Liðið hefur hins vegar aðeins unnið tvo af fjórtán leikjum á árinu 2026.
„Ég er í skýjunum yfir því að félagið treysti mér fyrir þessari áskorun. Einn helsti styrkleiki Union hefur alltaf verið, og verður áfram, getan til að þétta raðirnar í svona stöðu. Ég er sannfærð um að við náum þeim stigum sem við þurfum,“ sagði Eta.
Hún lék sjálf með yngri landsliðum Þýskalands og vann Meistaradeild Evrópu, með Turbine Potsdam, áður en hún sneri sér að þjálfun.