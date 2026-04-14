Donald Trump Bandaríkjaforseti segir ekki koma til greina að biðja Leó páfa afsökunar á því að hafa gagnrýnt hann harðlega fyrir afstöðu hans til stríðsins í Íran.
Leó sagði á dögunum að þeir sem stæðu í stríðsrekstri yrðu ekki bænheyrðir. Tók Trump þetta til sín og gagnrýndi páfa harðlega á samfélagsmiðli sínum.
Skömmu síðar birti Trump mynd af sér sem Jesú, þar sem hann hjúkrar veikum manni á sjúkrabeði.
Myndin uppskar harða gagnrýni frá trúuðum í Bandaríkjunum og raunar um allan heim og hefur Trump nú fjarlægt hana af samfélagsmiðlinum Truth Social.
Þrátt fyrir að myndin sé farin sagðist Trump ekki hafa séð neitt athugavert við hana, þegar fréttamenn spurðu hann út í málið í gærkvöldi.
Sagðist forsetinn hafa talið að um væri að ræða mynd af sér sem lækni á vegum Rauða krossins.
Hann kenndi svo „falsfréttamiðlum“ um að hafa túlkað myndina ranglega.
Dæmi hver fyrir sig.