Fótbolti

Stelpurnar okkar kættu hundruð að­dá­enda og Glódís gaf ó­vænta gjöf

Sindri Sverrisson skrifar
Hildur Antonsdóttir brosti breitt til ungra aðdáenda og allir héldu glaðbeittir út í sólina. Samsett/KSÍ

Það var mikil gleði og stemning á Laugardalsvellinum í gær þegar stelpurnar okkar í íslenska fótboltalandsliðinu gáfu sér góðan tíma með stuðningsmönnum, veittu eiginhandaráritanir og tóku við heillaóskum fyrir leikina mikilvægu sem fram undan eru.

Ísland mætir Úkraínu í algjörum lykilleik í undankeppni HM næsta þriðjudagskvöld og tekst svo á við sjálfa Evrópumeistara Englands á laugardaginn. Báðir leikirnir eru á Laugardalsvelli.

Þangað mættu um 300 aðdáendur í gær til að sjá opna æfingu landsliðsins og hitta hetjurnar sínar eftir æfinguna, eins og sjá má á samfélagsmiðlum KSÍ.

Leikmenn íslenska liðsins eru eflaust komnir í góða æfingu við að skrifa nafnið sitt enda dældu þær út eiginhandaráritunum við mikla kátínu gesta.

Linda Líf Boama er nýmætt í landsliðið og hafði nógu að snúast eins og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir sem er öllu reynslumeiri.Samsett/KSÍ

Fyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir var svo með óvænta gjöf fyrir unga stelpu sem fékk nýju landsliðstreyjuna og var greinilega í skýjunum.

Stelpurnar okkar halda nú áfram æfingum fyrir leikina mikilvægu, sem haft gætu svo mikil áhrif á það hvort liðið spilar á HM í Brasilíu 2027, en miðasala á leikina er á vef KSÍ.

Stelpurnar gáfu sér góðan tíma í að ræða við unga aðdáendur sem fjölmenntu.Samsett/KSÍ
