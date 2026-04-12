Stelpurnar okkar kættu hundruð aðdáenda og Glódís gaf óvænta gjöf Sindri Sverrisson skrifar 12. apríl 2026 07:30 Hildur Antonsdóttir brosti breitt til ungra aðdáenda og allir héldu glaðbeittir út í sólina. Samsett/KSÍ Það var mikil gleði og stemning á Laugardalsvellinum í gær þegar stelpurnar okkar í íslenska fótboltalandsliðinu gáfu sér góðan tíma með stuðningsmönnum, veittu eiginhandaráritanir og tóku við heillaóskum fyrir leikina mikilvægu sem fram undan eru. Ísland mætir Úkraínu í algjörum lykilleik í undankeppni HM næsta þriðjudagskvöld og tekst svo á við sjálfa Evrópumeistara Englands á laugardaginn. Báðir leikirnir eru á Laugardalsvelli. Þangað mættu um 300 aðdáendur í gær til að sjá opna æfingu landsliðsins og hitta hetjurnar sínar eftir æfinguna, eins og sjá má á samfélagsmiðlum KSÍ. Leikmenn íslenska liðsins eru eflaust komnir í góða æfingu við að skrifa nafnið sitt enda dældu þær út eiginhandaráritunum við mikla kátínu gesta. Linda Líf Boama er nýmætt í landsliðið og hafði nógu að snúast eins og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir sem er öllu reynslumeiri.Samsett/KSÍ Fyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir var svo með óvænta gjöf fyrir unga stelpu sem fékk nýju landsliðstreyjuna og var greinilega í skýjunum. Stelpurnar okkar halda nú áfram æfingum fyrir leikina mikilvægu, sem haft gætu svo mikil áhrif á það hvort liðið spilar á HM í Brasilíu 2027, en miðasala á leikina er á vef KSÍ. Stelpurnar gáfu sér góðan tíma í að ræða við unga aðdáendur sem fjölmenntu.Samsett/KSÍ HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta