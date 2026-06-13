Stemningin á Times Square engri lík

Mikil stemning hefur myndast á Times Square í New York-borg fyrir leik Brasilíu og Marokkó sem hefst í kvöld. Hátíðarhöldin hófust í gærkvöldi.
Brasilía og Marokkó mætast í fyrsta leik C-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Leikið verður á MetLife-vellinum í New York.
Times Square has become the heart of Brazil 🇧🇷(via IG/leomacae89) pic.twitter.com/nfUyNDjffd— FOX Soccer (@FOXSoccer) June 13, 2026
Times Square has become the heart of Brazil 🇧🇷(via IG/leomacae89) pic.twitter.com/nfUyNDjffd
Fyrir leik hafa stuðningsmenn beggja landa verið á Times Square sem er einn sögufrægasti staður New York-borgar.
🇧🇷🟢🟡 Brazil has officially taken over Times Square! 👏 pic.twitter.com/JzaQUoc6Sf— Ultras Clips (@ultras_clips) June 13, 2026
🇧🇷🟢🟡 Brazil has officially taken over Times Square! 👏 pic.twitter.com/JzaQUoc6Sf
Þar hefur myndast gríðarleg stemning og er greinilega mikil eftirvænting hjá stuðningsmönnum.
‘Dima Maghrib’ Times Square looked like Casablanca on Friday evening as Morocco 🇲🇦 fans sang their hearts out ahead of the big #FIFAWorldCup clash with Brazil pic.twitter.com/tSdiUnl8OP— Eric Njiru ⚽️ (@EricNjiiru) June 13, 2026
‘Dima Maghrib’ Times Square looked like Casablanca on Friday evening as Morocco 🇲🇦 fans sang their hearts out ahead of the big #FIFAWorldCup clash with Brazil pic.twitter.com/tSdiUnl8OP
Lögreglan hefur verið á svæðinu til að ganga úr skugga um að ekkert fari úrskeiðis. Gleðin í kringum heimsmeistaramótið er svo mikil að hún tekur stundum þátt í fögnuðinum.
Quand un policier américain RÉGALE la foule par son aisance technique. 😍👮♂️ pic.twitter.com/7LNGczvkDy— Actu Foot (@ActuFoot_) June 13, 2026
Quand un policier américain RÉGALE la foule par son aisance technique. 😍👮♂️ pic.twitter.com/7LNGczvkDy
Brasilía vill sækja góðan árangur á mótinu og þjálfari liðsins, Carlo Ancelotti, hefur unnið nokkra titla áður. Gengi Brasilíu á síðustu stórmótum hefur valdið vonbrigðum en stefnan er sett á að snúa því við.
This is what the World Cup is all about. ❤️Brazil and Scotland fans singing and dancing together in Times Square, having a brilliant time! Love it! 🇧🇷🤝🏴pic.twitter.com/Fnl7aWtYKn— Football Away Days (@FBAwayDays) June 12, 2026
This is what the World Cup is all about. ❤️Brazil and Scotland fans singing and dancing together in Times Square, having a brilliant time! Love it! 🇧🇷🤝🏴pic.twitter.com/Fnl7aWtYKn
Marokkó átti frábært gengi á síðasta heimsmeistaramóti sem haldið var í Katar. Liðið komst í undanúrslit en tapaði þar á móti Frakklandi. Í umspili um þriðja sætið mætti Marokkó Króatíu sem endaði með sigri Króata 2-1.
Marokkó er Afríkumeistari eftir að titillinn var dæmdur af Senegal eftir dramatík í úrslitaleiknum milli liðanna. Senegal hefur þó kært þá ákvörðun og eru ekki allir sammála um hver sé raunverulegur Afríkumeistari.