Fótbolti

Stemningin á Times Square engri lík

Andri Broddason skrifar
Mikill fögnuður er á Times Square vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta
Mikill fögnuður er á Times Square vegna heimsmeistaramótsins í fótbolta Daniela Porcelli/Getty Images

Mikil stemning hefur myndast á Times Square í New York-borg fyrir leik Brasilíu og Marokkó sem hefst í kvöld. Hátíðarhöldin hófust í gærkvöldi.

Brasilía og Marokkó mætast í fyrsta leik C-riðils á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Leikið verður á MetLife-vellinum í New York.

Fyrir leik hafa stuðningsmenn beggja landa verið á Times Square sem er einn sögufrægasti staður New York-borgar.

Þar hefur myndast gríðarleg stemning og er greinilega mikil eftirvænting hjá stuðningsmönnum.

Lögreglan hefur verið á svæðinu til að ganga úr skugga um að ekkert fari úrskeiðis. Gleðin í kringum heimsmeistaramótið er svo mikil að hún tekur stundum þátt í fögnuðinum.

Brasilía vill sækja góðan árangur á mótinu og þjálfari liðsins, Carlo Ancelotti, hefur unnið nokkra titla áður. Gengi Brasilíu á síðustu stórmótum hefur valdið vonbrigðum en stefnan er sett á að snúa því við.

Marokkó átti frábært gengi á síðasta heimsmeistaramóti sem haldið var í Katar. Liðið komst í undanúrslit en tapaði þar á móti Frakklandi. Í umspili um þriðja sætið mætti Marokkó Króatíu sem endaði með sigri Króata 2-1.

Marokkó er Afríkumeistari eftir að titillinn var dæmdur af Senegal eftir dramatík í úrslitaleiknum milli liðanna. Senegal hefur þó kært þá ákvörðun og eru ekki allir sammála um hver sé raunverulegur Afríkumeistari.

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