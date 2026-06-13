Verður ekki með í fyrsta leik á HM

Carlo Ancelotti, þjálfari brasilíska landsliðisins, hefur staðfest að Neymar mun missa af fyrsta leik Brasilíu á HM. Brasilía mætir Marokkó í stórleik í kvöld.
Neymar hefur verið að glíma við meiðsli í kálfanum og hefur ekki enn byrjað að æfa á fullu. Ancelotti segir að hann muni geta tekið þátt af fullum krafti á æfingum í næstu viku.
Ancelotti segir að Neymar sé að reyna að ná bata sem fyrst. Hann bætir við að ástæðan fyrir því að hann var valinn í hóp brasilíska landsliðisins sé ekki bara vegna hæfileika hans heldur einnig reynslu. Hann getur því verið góð fyrirmynd fyrir yngri leikmenn landsliðisins.
Neymar hefur ekki spilað landsleik fyrir Brasilíu síðan árið 2023 en þrátt fyrir það var hann valinn til þess að keppa á HM. Þetta er umdeilanleg ákvörðun þar sem mörgum fannst ósanngjarnt að framherjar eins og Jao Pedro hjá Chelsea og Richarlison hjá Tottenham voru ekki valdir í hópinn.
Neymar er markahæsti leikmaður Brasilíu frá upphafi með 79 mörk í 128 leikjum. Hann hefur tekið fram úr goðsögninni Pele sem skoraði 77 mörk fyrir landsliðið.