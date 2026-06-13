Djurgården steinlá fyrir AIK í sænsku úrvalsdeild kvenna í fótbolta. María Catharina Ólafsdóttir Gros kom inn á í seinni hálfleik fyrir Djurgården en náði ekki að setja svip sinn á leikinn.
Djurgården byrjar ekki vel í sænsku úrvalsdeildinni og er liðið í ellefta sæti með aðeins níu stig. Ekki batnaði gengi liðsins í dag þegar liðið tapaði fyrir AIK 3-0.
Djurgården og AIK eru bæði frá Stokkhólmi og því mikill rígur milli liðanna. Ellie Junetoft skoraði fyrir AIK þegar þrjátíu mínútur voru búnar af leiknum eftir góða hornspyrnu en þetta var eina mark fyrri hálfleiksins og staðan 1-0.
Fljótlega í seinni hálfleik bætti AIK við öðru marki og Djurgården heppið að fá ekki fleiri mörk á sig. Á 58. mínútu kemur María Catharina Ólafsdóttir Gros inn á völlinn fyrir Djurgården en hún var varla komin í sína stöðu þegar AIK skoraði þriðja og síðasta mark sitt í leiknum. Leikurinn endaði því með stórsigri AIK í Stokkhólmsslagnum 3-0.
AIK er sem stendur í þriðja sæti deildarinnar og stefnir á að ná Meistaradeildarsæti á meðan Djurgården er einu sæti frá umspili um fall.