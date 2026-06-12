Írar hafa ákveðið að fórna einum heimaleikja sinna í Þjóðadeildinni í haust vegna mótmæla en umdeildur leikur gegn Ísrael verður færður á hlutlausan völl.
Heimir Hallgrímsson er landsliðsþjálfari Írlands en þarf að sætta sig við það að spila einum heimaleik færra.
Heimaleikur Írlands gegn Ísrael í Þjóðadeildinni í fótbolta þann 4. október verður ekki spilaður í Dublin eins og áætlað var. Þetta staðfesti írska knattspyrnusambandið í dag.
Leikurinn, sem upphaflega átti að fara fram á Aviva Stadium í Dublin, verður færður á hlutlausan völl og spilaður án áhorfenda. Sambandið vísar til „rekstrarlegra áskorana“ í tengslum við leikinn.
Republic of Ireland’s home match against Israel on October 4 will be moved from Dublin to a neutral venue, the Football Association of Ireland (FAI) has said.UEFA has approved the FAI’s request to move the Nations League game to a neutral overseas venue, which is yet to be… pic.twitter.com/uwA0XlgLL2— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 12, 2026
Republic of Ireland’s home match against Israel on October 4 will be moved from Dublin to a neutral venue, the Football Association of Ireland (FAI) has said.UEFA has approved the FAI’s request to move the Nations League game to a neutral overseas venue, which is yet to be… pic.twitter.com/uwA0XlgLL2
Málið kemur í kjölfar krafna frá aðgerðasinnum sem styðja Palestínu um að Írland sniðgangi leikina gegn Ísrael. Í nýlegum vináttulandsleik gegn Katar köstuðu aðgerðasinnar fjölda tennisbolta inn á völlinn með skilaboðunum „Stöðvið leikinn“ og vísuðu þar til komandi leikja í Þjóðadeildinni.
Írska sambandið leggur áherslu á að hugsanleg sniðganga leikjanna hefði getað haft slæmar afleiðingar fyrir írska fótboltann og írskar íþróttir.
The Football Association of Ireland (FAI) has confirmed that UEFA has approved a request to host the 2026-27 UEFA Nations League fixture between Ireland and Israel on October 4th overseas, in a neutral venue and behind closed doors. pic.twitter.com/R2OIDwMeFA— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 12, 2026
The Football Association of Ireland (FAI) has confirmed that UEFA has approved a request to host the 2026-27 UEFA Nations League fixture between Ireland and Israel on October 4th overseas, in a neutral venue and behind closed doors. pic.twitter.com/R2OIDwMeFA
Sambandið bendir á að töpuð stig í Þjóðadeildinni hefðu getað skert möguleika liðsins á að komast á EM 2028, sem Írland heldur ásamt Bretlandi.
Írska knattspyrnusambandið greinir jafnframt frá því að það hafi verið í nánu sambandi við palestínska knattspyrnusambandið. Írarnir hafa áður hvatt Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, til að víkja ísraelska knattspyrnusambandinu úr evrópskum keppnum vegna hernaðaraðgerða Ísraels á Gaza.
Ísrael mun einnig spila sinn „heimaleik“ gegn Írlandi á hlutlausum velli þann 27. september.