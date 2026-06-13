„Mér fannst frammistaðan góð og ég er ánægður. Fínt að koma til baka eftir pásu, maður veit oft ekki hvernig liðið mans kemur til baka. Þetta var gott og leikmenn ferskir,“ sagði Guðni Eiríksson, þjálfari FH, eftir sigur í fyrsta leik eftir landsliðspásu í Bestu deildinni.
FH unnu sinn sjötta sigur í röð í deildinni í dag í Víkinni með 2-5 sigri á heimakonum. Á meðan töpuðu Blikar í Kópavoginum og hirtu því FH-ingar toppsætið í bili með sigrinum í dag.
„Mér fannst við vera með leikinn allan tímann í höndunum þrátt fyrir að lenda 1-0 undir þá vorum við með leikinn fram að því líka. Mér fannst frammistaðan bera þess merkis að við ættum sigurinn skilinn og þrjú góð stig,“ sagði Guðni eftir leikinn.
Mikið af færum voru í leiknum og hefði hæglega verið hægt að skora fleiri mörk, sérstaklega á lokakafla leiksins þar sem leikurinn breyttist í borðtennisleik.
„Þetta var orðið ping-pong og það voru flóðgáttir, ekki bara hjá Víkingum heldur líka hjá okkur. Þær sköpuðu sín færi á þessu síðasta korteri. Klárlega opinn leikur en það er gaman að horfa á opinn leik, við fögnum því.“
Aðspurður út í tilfinninguna að vera kominn með FH liðið á topp deildarinnar, þá hafði Guðni þetta að segja.
„Það er alltaf gaman að vera á þeim stað í töflunni, bara ánægjulegt. Að sama skapi þá gaf þessi leikur okkur þrjú stig sem fer í pokann okkar góða og við verðum bara að halda áfram. Það er nóg eftir af þessu móti.“
Að lokum var Guðni spurður út í það hvort FH gæti orðið Íslandsmeistari, en sá titill hefur verið í áskrift hjá tveimur liðum síðastliðin átta ár.
„Já, já, en við getum líka fallið. Við erum á okkar vegferð í okkar fasa og staðan í dag segir það að við séum á toppnum og það er jákvætt. Það er svo mikið eftir af þessu móti og það er gott fyrir kvennaknattspyrnuna ef það er ekki nákvæmlega þannig að það séu bara tvö lið sem ganga að titlinum vísum. Það séu fleiri sem að gera tilkall til þess að taka dolluna, þá er það jákvætt fyrir íslenska kvennaknattspyrnu. Það er bara gott að við séum eitt af þessum liðum og það eru fleiri lið sem geta hirt dolluna,“ sagði Guðni að lokum.