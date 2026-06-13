Fótbolti

Æfingatækjum stolið af enska lands­liðinu

Andri Broddason skrifar
Tuchel mun ekki hafa öll æfingatól við hendi þegar hann mætir með enska landsliðinu til Kansas
Tuchel mun ekki hafa öll æfingatól við hendi þegar hann mætir með enska landsliðinu til Kansas EPA/TOMS KALNINS

Þjálfunartækjum var stolið af enska landsliðinu í fótbolta. Liðið á að mæta til æfinga í Kansas í dag en mun mögulega ekki hafa öll tæki og tól til staðar.

Enska knattspyrnusambandið er að reyna að átta sig á því hverju var stolið. Boltar og skór eru hluti af því sem var stolið en þeir voru geymdir í bíl þangað til enska liðið mætir á æfingasvæðið í Kansas þar sem liðið gistir milli leikja.

Þjálfunartækin áttu að vera til staðar í Kansas tilbúin fyrir liðið en lögreglan í Kansas er búin að vera að rannsaka hvað gerðist. Lögreglan hefur handtekið tvo einstaklinga tengda þjófnaðinum en rannsókn málsins er enn í gangi.

Fyrsta æfing liðsins á að vera á sunnudaginn en það gæti verið að þjófnaðurinn muni raska æfingunum til. Fyrsti leikur Englands á heimsmeistaramótinu er gegn Króatíu á miðvikudaginn.

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