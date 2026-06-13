Þjálfunartækjum var stolið af enska landsliðinu í fótbolta. Liðið á að mæta til æfinga í Kansas í dag en mun mögulega ekki hafa öll tæki og tól til staðar.
Enska knattspyrnusambandið er að reyna að átta sig á því hverju var stolið. Boltar og skór eru hluti af því sem var stolið en þeir voru geymdir í bíl þangað til enska liðið mætir á æfingasvæðið í Kansas þar sem liðið gistir milli leikja.
Þjálfunartækin áttu að vera til staðar í Kansas tilbúin fyrir liðið en lögreglan í Kansas er búin að vera að rannsaka hvað gerðist. Lögreglan hefur handtekið tvo einstaklinga tengda þjófnaðinum en rannsókn málsins er enn í gangi.
Fyrsta æfing liðsins á að vera á sunnudaginn en það gæti verið að þjófnaðurinn muni raska æfingunum til. Fyrsti leikur Englands á heimsmeistaramótinu er gegn Króatíu á miðvikudaginn.