Skotland spilar sinn fyrsta leik á HM síðan 1998 í kvöld þegar liðið mætir Haítí. Þar mun elsti leikmaður mótsins, og klefafélagi Tómasar Bent Magnússonar, koma við sögu.
Tómas er leikmaður Hearts í Skotlandi og fékk stemninguna beint í æð þegar Skotar tryggðu sig inn á HM í umspilinu í mars.
„Það var frábær stemning þegar þeir tryggðu sig inn, í umspilinu gegn Danmörku. Alls staðar verið að tala um þetta og mjög skemmtilegt að vera þarna. Það héldu allir með Skotlandi í klefanum hjá okkur, Englendingarnir líka. Ég held með Skotlandi í sumar allavega,“ sagði Tómas.
Skotland dróst í nokkuð erfiðan riðil, með Marokkó, Brasilíu og Haítí en Tómas hefur mikla trú á sínum mönnum.
„Já, þeir taka Haítí og halda hreinu í fyrsta leik. Svo þurfa þeir að kreista fram úrslit gegn annað hvort Marokkó eða Brasilíu. [Lawrence] Shankland skorar örugglega slatta,“ sagði Tómas og bar engar slæmar tilfinningar til fyrrum fyrirliða Hearts sem fór til Rangers eftir tímabilið.
Annar liðsfélagi Tómasar hjá Hearts á síðasta tímabili er í skoska landsliðshópnum, markmaðurinn Craig Gordon, sem er jafnframt elsti leikmaður mótsins, 43 ára gamall.
„Þetta er toppmaður. Hundgamall sko og galið að hann sé enn í þessu. En alveg frábær náungi innan sem utan vallar. Rosalegur markmaður, þrátt fyrir öll þessi meiðsli sem hann hefur gengið í gegnum. Það verður gaman að fylgjast með honum og vonandi fær hann að spila eitthvað.“
Svona reynslubolti hlýtur að eiga góðar bransasögur?
„Ég sit við hliðina á honum í klefanum og það er mikil viska sem kemur þaðan. Hann á góðar sögur af hinum og þessum mönnum. Eins og þegar hann var í Sunderland, með Roy Keane og félögum, en við förum ekkert nánar út í það,“ sagði Tómas hlæjandi.