Skagarokk: Boða til Black Sabbath messu og tónlistarveislu næstu helgi Hólmfríður Gísladóttir skrifar 6. apríl 2026 13:13 „Það verður að vera skemmtilegt,“ á Óli Palli til með að segja. „Annars er leiðinlegt og þá er ekkert gaman.“ „Það verður að gera skemmtilegt. Það er í raun það sem þetta snýst um; að gera skemmtilegt,“ segir útvarpsmaðurinn og tónlistargúrúið Ólafur Páll Gunnarsson um sannkallaða rokkveislu sem slegið verður upp á Akranesi næstu helgi. „Það hafa á undanförnum árum sprottið upp alls konar tónlistarhátíðir út um allt land, sem byrjuðu bara sem svona litlar hugmyndir,“ segir Óli Palli um tilurð uppátækisins. „Aldrei fór ég suður var upphaflega brandari og Bræðslan á Borgarfirði eystra byrjaði á 120 ára afmæli Jóhannesar Kjarval, sem tilraun, af því að Emilíönu Torrini langaði til að halda tónleika í þessari gömlu bræðslu sem hún hékk í og lék sér þegar hún var lítil stelpa.“ Tónlistarveislan um helgina fer hins vegar fram undir yfirskriftinni „Skagarokk“. „Þetta eru tvö kvöld og við erum að sækja innblástur þrjátíu ár aftur í tímann, þegar Black Sabbath og Jethro Tull komu til landsins.“ Svona var Skagarokk auglýst árið 1992. Menn voru stórhuga og ekki ráðist á garðinn þar sem hann var lægstur. Heimsþekktir rokkarar í íþróttahúsinu Skagarokk var upphaflega hugarfóstur útvarpsmannsins Sigurðar Sverrissonar, sem stjórnaði þungarokksþættinum Bárujárninu á Rás 2 og stóð meðal annars fyrir ferð fyrir „málmhausa“ á Monsters of Rock á Englandi árið 1988, þar sem Iron Maiden kom fram ásamt ekki verri gestum en Guns N' Roses, Kiss, Megadeath og David Lee Roth. Metnaðurinn var ekki minni fyrir Skagarokk '92, þar sem bókaðar voru Black Sabbath og Jethro Tull. Hinar heimsfrægu sveitir spiluðu fyrir nokkur hundruð hræður á Skaganum; Jethro Tull fyrir 1.500 manns á föstudagskvöldi og Black Sabbath fyrir 300 manns kvöldið eftir. Stórtap varð á tónleikunum, um átta milljónir, og hafði DV eftir Sigurði: „Þetta er of mikið tap fyrir venjulegar sálir og því halda þessir aðilar ekki aftur rokkhátíð á Akranesi á þessari öld.“ Óli Palli, sem þá var hljóðmaður hjá Ríkisútvarpinu, og Bjarki Kaikumo, söngvari Lipstick Lovers, tóku hins vegar við kyndlinum og héldu Skagarokk árin 1993 og 1994 með innlendri dagskrá. Þar stigu á svið Bubbi Morthens, Jet Black Joe, Olympia og Lipstick Lovers, svo einhverjir séu nefndir. Jarðvegurinn frjór á Skaganum Að þessu sinni verður slegið til Black Sabbath rokkmessu föstudaginn 10. apríl, þar sem Jenni í Brainpolice, Franz úr Ensími og Dr. Spock, Hallur úr HAM og Brimbrot og Flosi úr HAM stíga á svið. Sama kvöld spila einnig sveitirnar Bastarður og Múr. Laugardaginn 11. apríl verður dagskráin með léttara móti en þá koma fram Hjálmar, Spacestation og Oyama. „Hugmyndin kom í raun til mín fyrir ári, þegar við stóðum fyrir minningartónleikum um góðan vin sem lést,“ segir Óli Palli um rokkhátíðina um helgina. Vinurinn var Einar Skúlason og tónleikarnir voru haldnir undir merkjum Skagarokks en þar kom fram ein af uppáhalds sveitum Einars, Vintage Caravan. Einar var meðal þeirra sem tóku þátt í Skagarokki '92 ásamt Sigga Sverris. En hvað er þetta með Akranes... Skagann? Hvernig verður þessi tónlistar- og rokkkúltúr til? „Það var rosalega mikið og öflugt músíklíf á Akranesi á þessum tíma,“ segir Óli Palli um árin í kringum 1990. „Ég held að það megi rekja það til tónlistarkeppninnar í Fjölbrautaskólanum á Akranesi, sem var svona hápunktur skólaársins og hápunktur skemmtanalífs unga fólksins á Akranesi.“ Keppnin var haldin í Bíóhöllinni og svo ball á eftir og yfirleitt troðfullt, að sögn Óla Palla. „Þetta bjó til alveg rosalega margar hljómsveitir og árið 1990 til dæmis þá voru þrjár eða fjórar hljómsveitir frá Akranesi á úrslitakvöldi Músíktilrauna.“ Gróskuna megi einnig þakka áðurnefndum Sigga Sverris, sem einnig stjórnaði Útvarpi Akranes og Skagablaðinu. „Það var hann sem kynnti mig fyrir Metallica á sínum tíma, þegar ég var svona fjórtán eða fimmtán ára,“ bætir Óli Palli við, sem seinna fetaði í fótspor Sigga á Rás 2 í þættinum Rokkland. Skagarokk hátíðirnar hafa reynst örlagaríkar í lífi Óla Palla. Börnin rokkuð í heiminn Það virðist óhætt að segja að Skagarokk skipi nokkuð sérstakan sess í huga Óla Palla en enn er ekki öll sagan sögð. Það var nefnilega þannig að eftir Skagarokk árið 1992, þegar útvarpsmaðurinn var nýkominn heim af tónleikunum og skriðinn upp í rúm til kærustunnar, bar heldur betur til tíðinda. „Hún sem sagt missir bara vatnið um nóttina,“ útskýrir Óli Palli. „Ég var búinn að sofa í klukkutíma eftir stuðið þegar við erum svo kominn niður á fæðingardeild og daginn eftir fæddist dóttir,“ segir hann en sú fékk nafnið Tinna María. Tveimur árum síðar, á Skagarokki 1994, kom síðan í heiminn sonurinn Ólafur Alexander. „Hún var ólétt aftur og ég þurfti að fara af tónleikunum vegna þess að hún var komin á fæðingardeildina,“ segir Óli Palli um kærustuna og síðar eiginkonuna, Stellu Maríu Sigurðardóttur. Aðspurður segist hann nú ekki gera ráð fyrir að enda á fæðingadeildinni að þessu sinni. En hvað er planið? Er Skagarokk komið til að vera? „Já, við erum ekkert að tjalda til einnar nætur,“ svarar Óli Palli um hæl. „Ég er alveg kominn með line-up fyrir næsta ár í hausnum. Þannig að það er alveg klárt. 