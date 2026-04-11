Víkingar áttu að fá víti: „Þetta er hendi, það er bara klárt“

Leik Víkings og Breiðabliks hefði hæglega getað lokið með 2-1 sigri gestanna hefðu þeir fengið vítaspyrnu í uppbótartíma leiksins.
Víkingar voru töluvert sterkari aðilinn í síðari hálfleik leiks gærkvöldsins eftir að Blikar höfðu núllað ógnir heimamanna nánast alfarið út fyrir hlé. Það lá töluvert á Blikum sem settust aftarlega á völlinn og Víkingur sóttist eftir sigurmarki í lokin.
Í uppbótartíma barst boltinn til Gunnars Vatnhamar innan teigs og hann reyndi að gefa boltann fyrir. Boltinn hæfði bringu Ásgeirs Helga Orrasonar, fór aftur fyrir fætur Gunnars, sem reyndi aftur að gefa fyrir og í það skiptið fór boltinn augljóslega í útstrekkta hönd Ásgeirs, líkt og sést á ljósmynd Antons Brink, ljósmyndara Vísis, efst í fréttinni.
Atvikið var rætt í útsendingu Sýnar Sport eftir leik þar sem mat sérfræðinga var afgerandi.
„Þetta er hendi. Það er bara klárt,“ sagði Albert Brynjar Ingason eftir leik og Bjarni Guðjónsson tók undir.
„Það er rétt hjá Gunnari Vatnhamar. Höndin er svo rosalega langt út. Þetta er hendi,“ sagði Bjarni.
Leiknum lauk 1-1 þökk sé jöfnunarmarki Gylfa Þórs Sigurðssonar eftir agaleg mistök Antons Ara Einarssonar, markvarðar Breiðabliks. Kristófer Ingi Kristinsson hafði komið Breiðabliki í forystu snemma leiks.
Besta deildin rúllar áfram á morgun er fyrsta umferðin klárast. Allir leikir verða í beinni á rásum Sýnar Sport.
Sunnudagur 12. apríl