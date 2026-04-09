Villa vann með tveimur en Forest fer heim með jafna stöðu Ágúst Orri Arnarson skrifar 9. apríl 2026 21:12 Ollie Watkins sá til þess að Aston Villa vann tveggja marka sigur. Alessandro Sabattini/Getty Images Aston Villa vann öruggan tveggja marka sigur á útivelli gegn Bologna í átta liða úrslitum Evrópudeildarinnar en einvígið hjá Nottingham Forest og Porto er hnífjafnt. 1-3 fyrir Aston Villa urðu lokatölur í Bologna. Ezri Konsa skoraði fyrra markið eftir hornspyrnu en þá hafði mark verið dæmt af Bologna. Ollie Watkins skoraði síðan seinna markið rétt hinum megin við hálfleikinn og allt stefndi í 2-0 sigur. Jonathan Rowe minnkaði muninn fyrir Bologna á lokamínútu venjulegs leiktíma, en mikilvægi marksins varð mun minna þegar Ollie Watkins skoraði aftur, þriðja mark Aston Villa, í uppbótartíma. 1-1 varð lokaniðurstaðan hjá Porto og Nottingham Forest en gestirnir geta prísað sig sæla að hafa ekki tapað þessum leik. Porto skoraði óvart sjálfsmark og tókst síðan ekki að skora aftur í rétt mark. Alex Pantling - UEFA/UEFA via Getty Images William Gomes skoraði mark Porto á 11. mínútu en staðan varð jöfn strax aftur á 13. mínútu þegar Martim Fernandes setti boltann óvart í eigið net. Porto hefði hæglega getað bætt fleiri mörkum við, í rétt mark en ekki sitt eigið, en tókst það ekki og staðan er því jöfn fyrir seinni leik liðanna í Nottingham í næstu viku. Önnur úrslit úr Evrópudeildinni: Braga - Real Betis 1-1 Freiburg - Celta 3-0