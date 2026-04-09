Crystal Palace tók á móti Fiorentina og vann afgerandi 3-0 sigur í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Sambansdeildarinnar.
Jean-Philippe Mateta skoraði fyrra mark Palace af vítapunktinum á 24. mínútu og aðeins átta mínútum síðar skoraði Tyreek Mitchell seinna markið.
Heimamenn á Selhurst Park voru heilt yfir mun hættulegri og bætt loks við markareikning sinn í uppbótartímanum þegar Ismaila Sarr skoraði þriðja markið.
Yeremy Pino var síðan næstum því búinn að bæta fjórða markinu við þegar David De Gea æddi út úr marki Fiorentina en varnarmaðurinn Dodo bjargaði á línu.
Albert Guðmundsson var í byrjunarliði Fiorentina og spilaði tæplega 90 mínútur. Hann fékk fínt færi í upphafi seinni hálfleiks og náði skalla á markið af stuttu færi en skotið var varið.
Liðin mætast aftur eftir viku og ljóst er að Fiorentina þarf að minnsta kosti þriggja marka sigur til að falla ekki úr leik.