„Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ Andri Broddason skrifar 9. júní 2026 13:47 Guðrún Arnardóttir er spennt fyrir leiknum í kvöld gegn Spáni Vísir/VPE Guðrún Arnardóttir, leikmaður Hammarby í Svíþjóð, er mætt með íslenska kvennalandsliðinu heim til Íslands fyrir leik liðsins gegn heimsmeisturum Spánar. Ekki er mikið undir gegn Spáni þar sem Ísland er búið að tryggja sér þriðja sæti riðilsins. Því fylgir umspil um að komast á HM í Brasilíu næsta sumar. Guðrún segist vera glöð að vera komin til Íslands eftir góðan sigur á Úkraínu sem tryggði þeim þriðja sæti riðilsins. „Þetta var mikilvægur sigur á móti Úkraínu og við erum glaðar að hafa náð því,“ segir Guðrún og viðurkennir að þetta hafi kannski ekki verið fallegasti leikur Íslands. „Við vorum alveg að skapa okkur færi og hefðum getað skorað fleiri mörk, en heilt yfir var þetta fagmannleg frammistaða.“ Leikurinn var mikilvægur fyrir Ísland þar sem sigurinn tryggði Íslandi þriðja sætið í riðlinum. Með þriðja sætinu tryggir Ísland sér mótherja í veikari styrkleikaflokki fyrir HM í Brasilíu næsta sumar. Þrátt fyrir að þriðja sætið sé tryggt segir Guðrún að liðið ætli ekkert að slaka á gegn Spáni. „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana.“ Þó að Spánn sé heimsmeistari þá er þetta frábært próf fyrir íslenska landsliðið. Ef liðið ætlar á HM þarf liðið að geta náð góðri frammistöðu gegn erfiðum liðum. Í fyrri leik riðlakeppninnar gegn Spáni vann Spánn leikinn 3-0. Guðrún segir að það sé ýmislegt sem liðið geti lært af þeim leik. „Við þurfum að þora meira. Þær náðu að ýta okkur langt niður,“ segir Guðrún og bætir við að liðið þurfi að sækja í svæðin sem opnast þegar Spánn stígur upp á völlinn. Viðtalið má sjá í heild sinni í spilara hér að neðan: Klippa: Guðrún Arnardóttir fyrir leik gegn Spáni HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur Árni fyrstur karla til að tryggja sig inn á U.S. Open Golf Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Fótbolti Þrefaldur NBA-meistari með Jordan látinn Körfubolti Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Íslenski boltinn Baulað á Trump í New York Körfubolti „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Fótbolti KR blæs í herlúðra: Sara Rún og Emma Sóldís í Vesturbæinn Körfubolti „Hlakka mikið til að ná fleiri áföngum fyrir Ísland“ Golf Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Íslenski boltinn Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Fótbolti Fleiri fréttir „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Dumfries skrifar undir hjá Real Madrid Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Ísland mætir heimsmeisturum með nokkurra klukkutíma millibili Eins og að fá spark frá hesti beint í brjóstkassann Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Rice verður varafyrirliði enska landsliðsins á HM FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Gakpo skoraði tvö mörk í fimmtugasta landsleiknum Skotar svara fyrir sig eftir norskar ásakanir um svikin loforð Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Sjá meira