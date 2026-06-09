Fótbolti

„Það væri ó­geðs­lega gaman að ná að vinna Spán­verjana“

Andri Broddason skrifar
Guðrún Arnardóttir er spennt fyrir leiknum í kvöld gegn Spáni
Guðrún Arnardóttir er spennt fyrir leiknum í kvöld gegn Spáni Vísir/VPE

Guðrún Arnardóttir, leikmaður Hammarby í Svíþjóð, er mætt með íslenska kvennalandsliðinu heim til Íslands fyrir leik liðsins gegn heimsmeisturum Spánar. Ekki er mikið undir gegn Spáni þar sem Ísland er búið að tryggja sér þriðja sæti riðilsins. Því fylgir umspil um að komast á HM í Brasilíu næsta sumar.

Guðrún segist vera glöð að vera komin til Íslands eftir góðan sigur á Úkraínu sem tryggði þeim þriðja sæti riðilsins. „Þetta var mikilvægur sigur á móti Úkraínu og við erum glaðar að hafa náð því,“ segir Guðrún og viðurkennir að þetta hafi kannski ekki verið fallegasti leikur Íslands.

„Við vorum alveg að skapa okkur færi og hefðum getað skorað fleiri mörk, en heilt yfir var þetta fagmannleg frammistaða.“

Leikurinn var mikilvægur fyrir Ísland þar sem sigurinn tryggði Íslandi þriðja sætið í riðlinum. Með þriðja sætinu tryggir Ísland sér mótherja í veikari styrkleikaflokki fyrir HM í Brasilíu næsta sumar.

Þrátt fyrir að þriðja sætið sé tryggt segir Guðrún að liðið ætli ekkert að slaka á gegn Spáni. „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana.“

Þó að Spánn sé heimsmeistari þá er þetta frábært próf fyrir íslenska landsliðið. Ef liðið ætlar á HM þarf liðið að geta náð góðri frammistöðu gegn erfiðum liðum.

Í fyrri leik riðlakeppninnar gegn Spáni vann Spánn leikinn 3-0. Guðrún segir að það sé ýmislegt sem liðið geti lært af þeim leik.

„Við þurfum að þora meira. Þær náðu að ýta okkur langt niður,“ segir Guðrún og bætir við að liðið þurfi að sækja í svæðin sem opnast þegar Spánn stígur upp á völlinn.

Viðtalið má sjá í heild sinni í spilara hér að neðan:

Klippa: Guðrún Arnardóttir fyrir leik gegn Spáni
HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta

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