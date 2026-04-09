Íslenski boltinn

Tók málin í sínar eigin hendur: „Svía fíflið þitt“

Aron Guðmundsson skrifar
Ólafur H. Kristjánsson tók málin í sínar eigin hendur á kynningarfundi Bestu deildarinnar
Skjáskot

Besta deildin hefst á morgun með stórleik Víkings og Breiðabliks. Ólafur H. Kristjánsson, nýr upplifunar- og gæðastjóri Bestu deildarinnar, telur að krydda þurfi upp á ríginn milli liðanna. Hann tók málin í sínar eigin hendur á kynningarfundi deildarinnar í gær.

Viðureignir Víkings Reykjavíkur og Breiðabliks  hafa verið frábær auglýsing fyrir Bestu deildina undanfarin ár og þá sérstaklega þegar að Óskar Hrafn og Arnar Gunnlaugsson voru við stjórnvölin.

Í myndbrotinu sem fylgir fréttinni hér fyrir neðan sjáum við Ólaf H. Kristjánsson viðburðar- og gæðastjóra deildarinnar taka málið í sínar hendur þar sem hann reynir að finna leiðir til að halda rígnum lifandi.

Klippa: „Svía fíflið þitt“

Opnunarleikur Víkings Reykjavíkur og Breiðbliks hefst klukkan sjö annað kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland.

Besta deild karla Víkingur Reykjavík Breiðablik

Mest lesið


Sjá meira


×

