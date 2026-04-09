Tók málin í sínar eigin hendur: „Svía fíflið þitt" Aron Guðmundsson skrifar 9. apríl 2026 12:02 Ólafur H. Kristjánsson tók málin í sínar eigin hendur á kynningarfundi Bestu deildarinnar Skjáskot Besta deildin hefst á morgun með stórleik Víkings og Breiðabliks. Ólafur H. Kristjánsson, nýr upplifunar- og gæðastjóri Bestu deildarinnar, telur að krydda þurfi upp á ríginn milli liðanna. Hann tók málin í sínar eigin hendur á kynningarfundi deildarinnar í gær. Viðureignir Víkings Reykjavíkur og Breiðabliks hafa verið frábær auglýsing fyrir Bestu deildina undanfarin ár og þá sérstaklega þegar að Óskar Hrafn og Arnar Gunnlaugsson voru við stjórnvölin. Í myndbrotinu sem fylgir fréttinni hér fyrir neðan sjáum við Ólaf H. Kristjánsson viðburðar- og gæðastjóra deildarinnar taka málið í sínar hendur þar sem hann reynir að finna leiðir til að halda rígnum lifandi. Klippa: „Svía fíflið þitt" Opnunarleikur Víkings Reykjavíkur og Breiðbliks hefst klukkan sjö annað kvöld og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport Ísland.