Rúmenski knattspyrnuþjálfarinn Mircea Lucescu er fallinn frá eftir baráttu við skammvinn veikindi. Hann lést á spítala í Búkarest í dag, áttræður að aldri.
Lucescu var þjálfari rúmenska landsliðsins og undirbjó síðasta leik ferilsins þegar hann var fluttur á spítala þann 29. Mars síðastliðinn. Hann var þá með rúmenska liðið á fundi í aðdraganda leiks Rúmeníu við Slóvakíu sem fram fór á þriðjudag í síðustu viku.
Fyrir leikinn lá fyrir að leikurinn átti að vera hans síðasti á áratuga löngum og farsælum þjálfaraferli Rúmenans.
Hann hefur verið á spítala síðan og gat því ekki stýrt Rúmeníu í leiknum. Hann sagði upp sem þjálfari landsliðsins af sjúkrarúmi sínu fyrir þremur dögum síðan.
Spítali sem hann dvaldi á í Búkarest sendi frá sér yfirlýsingu í kvöld þar sem fram kom að Lucescu væri látinn eftir heilablóðfall.
Lucescu er goðsögn í Rúmeníu og víðar eftir farsælan feril, bæði sem leikmaður og sem þjálfari. Hann lék fyrir Dinamo Búkarest lungann af leikmannaferlinum og milli 1963 og 1977 vann hann sex meistaratitla með liðinu.
Hann spilaði einn leik fyrir liðið árið 1990, þá orðinn 45 ára gamall og þjálfari liðsins, er það varð aftur rúmenskur meistari. Sá titill var eini rúmenski meistaratitillinn sem hann vann sem þjálfari Dinamo en hann stýrði grönnunum í Rapid Búkarest til rúmensks meistaratitils árið 1999.
Lucescu flakkaði um og stýrði til að mynda Brescia til B-deildartitils á Ítalíu og var um tíma þjálfari Inter Milan, rétt fyrir aldamót.
Á 21. öldinni fór hann á flakk þar sem hann gerði Galatasaray að tyrkneskum meisturum árið 2002 og tímabilið eftir stýrði hann grönnum þeirra í Besiktas til tyrknesks meistaratitils.
Hann fór í kjölfarið til Úkraínu og er hvað þekktastur fyrir þrettán ára feril sinn sem þjálfari Shakhtar Donetsk á gullaldarskeiði liðsins milli 2004 og 2016. Shakhtar varð úkraínskur meistari átta sinnum, bikarmeistari sex sinnum auk þess að vinna UEFA-bikarinn árið 2009 undir hans stjórn.
Lucescu stýrði Dinamo Kiev til úkraínsks meistaratitils árið 2021 en hafði í millitíðinni þjálfað Zenit í Pétursborg og tyrkneska landsliðið eftir tíma sinn hjá Shakhtar. Hann kom hingað til lands er Tyrkland og Ísland áttust við haustið 2017.
Síðasta starf hans á ferlinum var sem þjálfari rúmenska landsliðsins sem stefndi á HM í Bandaríkjunum í sumar en varð ekki erindi sem erfiði. Áður hafði Lucescu komið Rúmeníu á fyrsta Evrópumótið er hann var þjálfari landsliðsins sem komst á EM 1984.