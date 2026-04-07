Bayern Munchen vann 2-1 sigur á Real Madrid í stórskemmtilegum fyrri leik liðanna í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta á Santiago Bernabéu í Madríd í kvöld.
Búist var við hörkuleik milli stórliðanna tveggja í spænsku höfuðborginni í kvöld enda iðulega fjör þegar þau eigast við. Engin lið hafa eins oft ást við í Meistaradeild Evrópu og fjörið var engu síðra en oft áður.
Mörkin létu á sér standa framan af en Bæjarar náðu góðum spilkafla sem lauk með sendingu Serge Gnabry inn fyrir á Luis Díaz og sá kólumbíski afgreiddi boltann snyrtilega í netið seint í fyrri hálfleik. Staðan 1-0 fyrir gestina í hléi.
Minna en mínúta var liðin af síðari hálfleik þegar enski stormsenterinn Harry Kane tvöfaldaði forystuna og Þjóðverjarnir í ljómandi fínum málum.
Real svaraði og fékk sín færi í kjölfarið. Manuel Neuer þurfti oftar en einu sinni að taka á honum stóra sínum til að koma í veg fyrir mörk frá bæði Vinicius Junior og Kylian Mbappé sem fengu sín færi.
Neuer tókst þó ekki að koma í veg fyrir mark Mbappé stundarfjórðungi fyrir leikslok. Frakkinn potaði boltanum inn, með viðkomu í þýska markverðinum, frá markteig eftir frábæra fyrirgjöf Trent Alexander-Arnold frá hægri.
Leikurinn var fram og til baka eftir mark franska framherjans og bæði lið hefðu getað bætt við mörkum en 2-1 úrslit leiksins gestunum frá Bæjaralandi í vil.
Bayern verður því með 2-1 forystu þegar flautað verður til leiks í Munchen í næstu viku.