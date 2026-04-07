Ein af hetjunum úr sögu félagsins gæti endað drauminn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. apríl 2026 13:33 Viktor Gyokeres raðaði inn mörkum fyrir Sporting og hefur skorað xx mörk í xx leikjum í öllum keppnum á fyrsta tímabili sínu með Arsenal. Getty/Catherine Ivill/Gualter Fatia/ Augu margra verða á sænska framherjanum Viktor Gyokeres í kvöld þegar Arsenal heimsækir Sporting til Portugal í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar í fótbolta. Á sama tíma fyrir ári síðan raðaði Gyokeres inn mörkum fyrir portúgalska félagið sem seldi hann til Arsenal síðasta sumar. Nú þurfa liðsmenn Sporting að finna leiðir til að stöðva sinn gamla liðfélaga ætli liðið að komast í undanúrslit Meistaradeildarinnar. Þetta er í fyrsta sinn sem Sporting kemst á þetta stig keppninnar á tímum Meistaradeildarinnar en það er engin tilviljun að félagið nýtur nú síns besta tímabils í seinni tíð, bæði innan vallar sem utan. Grætt tólf milljarða á fjórum árum Á síðustu fimm tímabilum hafa þeir þrisvar orðið portúgalskir meistarar en um leið fundið frið eftir nokkurra ára innri ólgu og náð fjárhagslegum stöðugleika. Sporting hefur skilað hagnaði í ársreikningum sínum fjórða tímabilið í röð og hefur hagnast um samtals 82,3 milljónir evra á því tímabili eða næstum því tólf milljarða króna. Viktor Gyokeres was Sporting Lisbon's record signing after Ruben Amorim declared ‘he’s the one’ but his move to Arsenal eventually came amid claims of threats and blackmail ⬇️https://t.co/BHrGkqsQDK— Times Sport (@TimesSport) April 6, 2026 Það er kaldhæðnislegt að leikmaðurinn sem hafði mest áhrif á þessu tímabili skuli nú snúa aftur til að reyna að binda enda á þetta Evrópuævintýri félagsins. Einn af bestu kaupunum „Hann var einn af bestu, ef ekki bestu, kaupum í sögu þeirra,“ sagði Ricardo Sa Pinto, goðsögn Sporting og fyrrverandi landsliðsmaður Portúgals, í viðtali við breska ríkisútvarpið. „Í fyrsta lagi, fótboltalega séð, var hann án efa frábær kaup – einn af áhrifamestu leikmönnum sem Sporting hefur nokkurn tíma átt. Svo líka fjárhagslega. Á þeim tíma var fólk svolítið efins um að borga um tuttugu milljónir evra fyrir leikmann frá Coventry, án raunverulegrar afrekaskrár eða ferilskrár. Hann hafði hæfileika, allir sáu það, en samt,“ sagði Sa Pinto. Hefðum öll viljað að hann yrði áfram „Þannig að allt hrósið verður að fara til njósnadeildarinnar, því þeir sáu gríðarlegt tækifæri. Auðvitað hefðum við öll viljað að hann yrði áfram, en þegar leikmaður er 26 eða 27 ára, eftir tvö frábær tímabil, er eðlilegt að hann vilji fara í aðra deild, á annað stig, með önnur markmið,“ sagði Sa Pinto. Less than a week till Arsenal make their trip to Lisbon, LIVE on Prime 🤩 Will Gyökeres haunt his former club? 👻 pic.twitter.com/DzVcSGyweg— Prime Video Sport UK (@primevideosport) April 1, 2026 Þrátt fyrir allt þetta á eftir að koma í ljós hvernig stuðningsmenn Sporting munu taka á móti Gyokeres eftir stormasamt sumar í tengslum við félagaskipti hans til Arsenal. „Það var sorglegt en það var ekkert sem ég hefði getað gert öðruvísi. Þetta var ekki eitthvað sem ég gat stjórnað,“ hefur framherjinn sjálfur sagt. Þar til samningurinn var frágenginn mætti Svíinn ekki á undirbúningstímabilið, missti af nokkrum æfingum og neitaði að snúa aftur til Lissabon. Ætti að fá gríðarlegt lófaklapp „Hann ætti samt að fá gríðarlegt lófaklapp og raunverulegt þakklæti frá okkur öllum. Auðvitað eru brottfarir alltaf flóknar,“ sagði Sa Pinto. „Það var smá pattstaða á þeim tíma, þar sem félagið varði sína hagsmuni en það þýðir þó ekki að þeim hafi ekki líkað við hann, og stuðningsmönnunum líkar augljóslega við hann og skilja aðstæðurnar,“ sagði Sa Pinto. Nýleg könnun CNN í Portúgal og Mais Futebol leiddi í ljós að fimmtíu prósent stuðningsmanna Sporting telja að Gyokeres eigi að fá lófaklapp við endurkomu sína. Svarið fæst síðan auðvitað í kvöld. Rui Borges, stjóri Sporting, sagðist vera „viss“ um að stuðningsmenn myndu taka vel á móti Gyokeres því hann „markaði sögu Sporting og á þessa viðurkenningu skilið“. Hann vildi taka þetta skref á ferlinum „Hann hafði metnaðinn og eftir viðræður við stjórnina náðist samkomulag þannig að á endanum var allt sem gerðist rétt fyrir báða aðila. Hann vildi taka þetta skref á ferlinum og við virðum það,“ bætti Borges við. 🇵🇹 Viktor Gyökeres certainly knows how to find the back of the net at José Alvalade Stadium. pic.twitter.com/zYYC6BEIAc— Football Insider (@footyinsider247) April 6, 2026 Sporting verður að halda Gyokeres í skefjum og það væri sjaldgæft fyrir hann á Estadio Jose Alvalade þar sem hann hefur skorað ófá mörkin undanfarin ár. Ekki verið sama Sporting án Gyokeres „Áhrif hans hjá Sporting voru alveg gríðarleg. Með fullri virðingu fyrir hinum leikmönnunum – því Sporting hefur alltaf haft góða leikmenn síðustu tvö ár – án Gyokeres hefði þetta ekki verið sama Sporting,“ sagði Sa Pinto. „En að dreyma og trúa er nauðsynlegt í lífinu. Ég trúi því sannarlega að allt sé mögulegt í þessu einvígi. Sporting hefur lið sem hefur þegar sýnt að það trúir alltaf og getur keppt við hvern sem er. Ég vona bara að við getum unnið og skráð okkur aftur á spjöld sögunnar gegn Arsenal,“ sagði Sa Pinto. Leikur Sporting og Arsenal hefst klukkan 19.00 í kvöld og verður sýndur beint á SÝN Sport. Upphitun fyrir Meistaradeildarkv öldið hefst klukkan 18.30 og eftir leikinn verður allt gert upp í Meistaradeildarmörkunum. 