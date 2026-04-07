Sagði dómarann láta eins og hann væri á túr

Brasilíski knattspyrnumaðurinn Neymar Junior kom sér í vandræði eftir að hann lét pirring út í dómgæslu teyma sig út á mjög þunnan ís í brasilíska fótboltanum á dögunum
Neymar gæti átt yfir höfði sér langt bann og sekt eftir umdeild ummæli sín um dómarann í kjölfar leiks Santos og Clube do Remo.
Það sem byrjaði sem íþróttaleg gagnrýni á gæði dómgæslunnar breyttist fljótt í samfélagslegt deilumál vegna niðrandi og kynferðislegs tóns sem knattspyrnumaðurinn notaði í ummælum sínum eftir leik.
“Acordou de chico e veio assim pro jogo” - como é fácil replicar expressões sexistas e preconceituosas. Por anos as mulheres foram constrangidas por menstruarem. Um simples processo BIOLÓGICO visto como algo sujo, flutuações hormonais e dores físicas invalidadas. Há quem defenda. pic.twitter.com/HWubLWGOJ7— Mariana Pereira (@maripereira_j) April 3, 2026
Neymar leyndi ekki gremju sinni yfir frammistöðu Savio Pereira Sampaio, dómara leiksins.
„Hann er svona dómari sem vill vera stjarna leiksins. Hann sýnir öllum leikmönnum mikla vanvirðingu,“ sagði framherjinn, sýnilega í uppnámi yfir ákvörðunum sem teknar voru á vellinum.
Hins vegar var það persónuleg árás hans á dómarann sem kveikti í samfélagsmiðlum og brasilískum fjölmiðlum. „Ég held að dómarinn hafi verið á túr og þess vegna dæmdi hann leikinn svona. Það var ekki einu sinni hægt að tala við dómarann, maður var hunsaður,“ sagði leikmaðurinn og olli samstundis mikilli reiðibylgju í heimalandi sínu.
Þessi ummæli eru niðrandi í garð kvenna o hann var að nota þau til að gagnrýna karlkyns dómara. Þau gætu leitt til rannsóknar samkvæmt brasilískum íþróttalögum.
Orðalagið sem Neymar notaði er gamalt slanguryrði sem sögulega hefur verið tengt við tíðahring kvenna og gefur í skyn tilfinningalegan óstöðugleika. Þetta er almennt talið móðgandi og mismunandi.
Ef formleg kvörtun verður lögð fram gæti Neymar átt yfir höfði sér tvo til tólf leiki en það fer allt eftir úrskurði yfirvalda.
Slíkt bann yrði mikið áfall fyrir Santos og gæti haft áhrif á þátttöku Neymars í komandi keppnum, þar á meðal heimsmeistaramótinu 2026.
Hann dreymir um að fá að fara með á HM en var ekki valinn í marshópinn og hefur ekki spilað landsleik síðan í október 2023.
View this post on Instagram A post shared by AZR Sports (@sportsazr)
A post shared by AZR Sports (@sportsazr)