Gustav Lundgren átti stóran þátt í að tryggja Svíum þátttökurétt á HM í fótbolta í sumar en aðeins nokkrum dögum síðar upplifði hann sannkallaða martröð.
Hinn þrítugi Lundgren þurfti að hætta upphitun fyrir fyrsta leikinn í sænsku deildinni vegna meiðsla. Ástæðan eru hásinarmeiðsli sem að öllum líkindum þýða að hann missir bæði af HM og öllu tímabilinu.
„Allt bendir til þess að hún hafi slitnað. Ég er svolítið í áfalli,“ sagði Lundgren við Aftonbladet.
Gustav Lundgren var í byrjunarliðinu og tilbúinn í fyrsta leik tímabilsins þegar liðið hans Gais átti að spila á heimavelli gegn Djurgården. En í upphituninni gerðist það sem ekki mátti gerast.
Hann neyddist til að hætta upphitun fyrr en áætlað var og gat heldur ekki yfirgefið völlinn af eigin rammleik heldur þurfti aðstoð tveggja liðsstjóra Gais.
View this post on Instagram A post shared by SVT Sport (@svtsport)
A post shared by SVT Sport (@svtsport)
„Það virðist sem hásinin hafi slitnað. Það er það sem ég veit núna. Maður er mestmegnis í áfalli, jafnvel þótt ég skilji að þetta sé alvarlegt. Það þýðir ansi langa fjarveru. Þetta tímabil er meira og minna búið,“ sagði Lundgren við sjónvarpsstöðina TV4.
Slysið varð við algjörlega venjulega upphitunaræfingu, meira og minna upp úr þurru.
„Mér fannst eins og einhver hefði stigið á mig en áttaði mig fljótt á því að enginn var svo nálægt. Ég þreifaði með hendinni og fann að það var ekki mikið eftir þarna svo ég skildi frekar fljótt að þetta væri slæmt. Maður hefur heyrt um þessi meiðsli og fattaði frekar fljótt að þetta væri slæmt,“ sagði Lundgren.
Fyrir tæpri viku kom Gustav Lundgren inn á fyrir sænska landsliðið og átti stóran þátt í sigurmarkinu og í því að Svíþjóð vann Pólland og tryggði sér sæti á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar.
Brostinn HM-draumur var þó ekki það sem kantmaður Gais hugsaði um í fyrstu þegar hann meiddist.
„Ég veit það ekki. Ég tók ekki þátttöku á HM sem sjálfsögðum hlut. Svo er það auðvitað leiðinlegt að maður geti ekki gefið sjálfum sér tækifæri til að fá þann möguleika. Það sem maður fann fyrir með Gais á þessu tímabili og að komast í Evrópukeppni og allt það er meira það sem maður hugsar um. Jafnvel þótt það muni taka nokkra daga að skilja hvað hefur gerst,“ sagði Lundgren.
View this post on Instagram A post shared by Sportbladet (@sportbladet)
A post shared by Sportbladet (@sportbladet)