Íranska þjóðin vöruð við því að nota lestar landsins í dag

Ísraelsher hefur varað Írani við því að nota lestarkerfi landsins í dag og fram til klukkan 21 í kvöld. Viðvörunin var gefin út á samfélagsmiðlinum X, þar sem sagði að íbúar væru vinsamlegast beðnir um að ferðast ekki með lestum í dag eða vera nálægt lestarleiðum, þar sem það myndi setja líf þeirra í hættu.
Ekki er hægt að túlka viðvörunina öðruvísi en að Ísraelsmenn hyggist gera árásir á samgöngur í Íran í dag.
Ísraelsher greindi einnig frá því í morgun að hann hefði lokið árásarhrinu sem beindist gegn innviðum stjórnarinnar í Tehran og víðar. Íranir hefðu svarað með eldflaugaárás á Ísrael en varnarkerfi landsins gripið inn í.
Brúnni sem tengir Sádi Arabíu og eyríkið Bahrain var lokað í morgun vegna mögulegra skemmdarverka af hálfu Írana, sem gerðu árásir á austurhluta Sádi Arabíu í gær. Brúin er eina tengingin milli Bahrain og Arabíuskaga.
Þá greindi varnarmálaráðuneyti Sádi Arabíu frá því í morgun að átján drónar hefðu verið skotnir niður á síðustu klukkustundum og einhver fjöldi eldflauga.
Donald Trump Bandaríkjaforseti, sem sjálfur hefur hótað árásum á samgönguinnviði í Íran, sagðist í gær ekki hafa áhyggjur af því að fremja mögulega stríðsglæpi. Á blaðamannafundi í gær sagði hann mögulegt að gera út um Íran á einni nóttu og að það gæti gerst núna, aðfaranótt miðvikudags.
Íranir hafa hafnað þeim vopnahléstillögum sem lagar hafa verið fram og meðal annars krafist þess að þeim verði veitt trygging fyrir því að ekki verði gerðar frekari árásir á landið.
Trump sagði hins vegar í gær að ef ekki yrði komist að samkomulagi í dag yrðu allar brýr í landinu sprengdar í loft upp í nótt og allir orkuinnviðir eyðilagðir. Þá segir forsetinn Írani hafa frest til miðnættis til að tilkynna um opnun Hormuz-sunds.