Jón Dagur skoraði í fyrsta sigri Brann

Eftir að hafa tapað fyrstu tveimur leikjum sínum á nýju tímabili í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta unnu lærisveinar Freys Alexanderssonar í Brann öruggan sigur gegn HamKam á útivelli í dag. Jón Dagur Þorsteinsson átti sinn þátt í því.
Jón Dagur skoraði annað mark leiksins með skalla á 37. mínútu og var staðan 2-0 í hálfleik. Hún var svo orðin 3-1 þegar Freyr tók Jón Dag af velli og setti Markus Haaland inná á 80. mínútu.
Þó að Markus sé ekkert tengdur Erling Haaland þá tók það hann aðeins mínútu að bæta við fjórða marki Brann og staðan var svo orðin 5-1 áður en yfir lauk.
Kristall Máni Ingason var í byrjunarliði Brann en fór af velli á 63. mínútu, í stöðunni 3-0. Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson eru hins vegar frá keppni vegna meiðsla.
Viðar Ari Jónsson var á varamannabekk HamKam allan leikinn en liðið er með þrjú stig líkt og Brann.
Júlíus Mar Júlíusson var í byrjunarliði Kristiansund sem tapaði á heimavelli gegn Evrópuævintýramönnunum í Bodö/Glimt, 3-0. Miðvörðurinn úr Grafarvogi lék allan leikinn og Hrannar Snær Magnússon kom inná þegar tíu mínútur voru eftir.
Kristiansund er með þrjú stig eftir tvo leiki en þetta var fyrsti deildarleikur Bodö/Glimt á leiktíðinni þar sem liðið fékk leikjum frestað vegna leikja sinna í útsláttarkeppni Meistaradeildar Evrópu.