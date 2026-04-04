„48 klukkustundir þar til allt fer til fjandans" Agnar Már Másson skrifar 4. apríl 2026 18:10 Hvað er til í hótunum Donalds Trump Bandaríkjaforseta er svo önnur spurning en hann hefur tvisvar áður framlengt þennan frest. AP Íranir hafa til mánudags til þess að opna Hormússund á ný eða gera einhvers konar samkomulag við Bandaríkin, annars fer allt í bál og brand. Svo hljóðar nýjasta hótun Bandaríkjaforseta, sem hefur þó lítið sem ekkert tjáð sig um týnda bandaríska flugmanninn sem Bandaríkjaher og Íranir keppast um að finna. Donald Trump Bandaríkjaforseti birti í dag færslu á samfélagsmiðlum þar sem hann sagði að Íranir hefðu 48 klukkustunda frest til þess að opna Hormússund á ný, annars myndi Bandaríkjaher ráðast á orkuinnviði Írana. Frá því að Bandaríkjamenn hófu árásir á Írani í lok febrúar hafa Íranir hindrað umferð olíuskipa um sundið, sem hefur haft veruleg áhrif á olíuverð í heiminum. „Munið þið eftir því þegar ég gaf Írönum tíu daga til að gera samkomulag eða opna Hormússund[?] Tíminn er á þrotum – 48 klukkustundir þar til allt fer til fjandans hjá þeim," skrifaði Trump og vísaði til þess þegar hann framlengdi téðan frest um tíu daga hinn 27. febrúar síðastliðinn. Hvað er til í þessum hótunum Trumps er svo önnur spurning enda hefur hann framlegnt þennan frest tvisvar, í bæði skipti með vísan til þess að einhverjar samningaviðræður stæðu yfir. Lindsey Graham, öldungadeildarþingmaður Repúblikana, segist þó hafa rætt við Trump og kveðst „sannfærður" um að forsetinn ætli að fylgja þessum hótunum eftir, að því er fram kemur í X-færslu þingmannsins. Fátt heyrst af týnda flugmanninum Bandaríkjaher hefur nefnilega síðustu sólarhringa staðið í ströngu við leit að bandarískum hermanni sem kastaði sér úr orrustuþotu eftir að hún var skotin niður yfir Íran. Íranir leita einnig að flughermanninum og bjóða fundarlaun sem jafngilda átta milljónum íslenskra króna fyrir þann sem kann að vísa írönskum yfirvöldum á „óvinaflugmanninn", samkvæmt umfjöllun BBC og New York Times. Trump og Hvíta húsið hafa lítið tjáð sig um atvikið og í samtali við Independent í gær neitaði forsetinn að segja til um hver viðbrögð hans yrðu ef íranskar hersveitir næðu til flugmannsins. „Við vonum að það muni ekki gerast," sagði Trump í gær Flugmaðurinn er fyrsti bandaríski flugmaðurinn sem skotinn er niður yfir óvinasvæði frá því að flugmaður orrustuþotu varð fyrir loftvarnaeldflaug í apríl ársins 2003, samkvæmt umfjöllun Independent. Það sem meira er, þurfti leitarþyrla Bandaríkjahers í Íran að flýja er hún varð fyrir skothríð frá jörðu niðri í gær við leit að hermanninum. Auk þess var önnur bandarísk herþota skotin niður yfir Persaflóa í gær. Flugmanninum í þeirri þotu var bjargað. Donald Trump Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran