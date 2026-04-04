Ekki þeir einu sem leita flug­mannsins

Freyja Þórisdóttir skrifar
Samkvæmt umfjöllun The Independent er flugmaðurinn fyrsti bandaríski flugmaðurinn sem skotinn er niður yfir óvinasvæði frá því að flugmaður orrustuþotu varð fyrir loftvarnaeldflaug í apríl ársins 2003.
Bæði Bandaríkjamenn og Íranir leita enn að bandarískum herflugmanni eftir að herþota sem hann var um borð í var skotin niður. Átta milljónir íslenskra króna eru í boði hverjum þeim sem getur vísað írönskum yfirvöldum á „óvinaflugmanninn“.

Íranar hafa að eigin sögn skotið niður tvær bandarískar herþotur, eina F-15 þotu sem flaug yfir suðvesturhluta landsins og aðra flugvél sem tók þátt í björgunarleiðangri til að bjarga áhöfn F-15 þotunnar.

Tveir áhafnarmeðlimir voru í F-15 þotunni. Öðrum meðlimnum var bjargað en hins flugliðans er enn saknað. Þessu greinir breski fjölmiðillinn BBC frá í umfjöllun um málið.

Flugmaður seinni flugvélarinnar sem skotin var niður skaut sér út á öruggan hátt yfir Persaflóa og var bjargað. Íranar bjóða fundarlaun hverjum þeim sem getur handsamað áhafnarmeðliminn sem saknað er á lífi, að því er íranska ríkissjónvarpið greinir frá.

Joel Gunter, yfirfréttamaður alþjóðlegra frétta, segir að björgunaraðgerðir séu flóknar og að bæði bandarískar þyrlur og flugvélar hafi verið látnar fljúga lágt yfir suðurhluta landsins.

„Bandaríkjamenn hafa lagt sig í mikla hættu við leitina, en þeir eru ekki þeir einu sem leita. Írönsk yfirvöld hafa boðið verðlaun sem samsvara 50.000 pundum fyrir hvern þann almenna borgara sem getur handsamað flugmanninn lifandi,“ segir Gunter.

Í íslenskum krónum eru það rúmar átta milljónir. Gunter segir einnig „að BBC hafi heimildir fyrir því að íranskar öryggissveitir hafi lokað af svæði á því landsvæði sem þær eru að leita á“.

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt að atvikið muni ekki hafa áhrif á samningaviðræður við Íran. Hann sagði þó að það gæti breyst hratt ef flugmaðurinn verði handsamaður.

