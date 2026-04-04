Ekki vopnahlé um páskana heldur regn sjálfsprengidróna Freyja Þórisdóttir skrifar 4. apríl 2026 14:01 Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, ræddi við fulltrúa Evrópusambandsins í utanríkis- og öryggismálum á fundi utanríkisráðs ESB í Kænugarði í Úkraínu fyrr í vikunni. Rússar virðast hafa notið góðs af stríði Bandaríkjanna og Íran en þeir sækja enn hægt áfram í austurhluta Úkraínu. Samsett mynd/AP Rússneskur sjálfsprengidróni varð fimm mönnum að bana og særði 19 aðra í borginni Nikopol í austurhluta Úkraínu á laugardag en Rússar hafa hert árásir sínar að degi til í skugga stríðs Bandaríkjanna og Íran. Zelensky hefur boðið fram aðstoð vegna Hormússunds en hann segir Úkraínumenn hafa öðlast sérþekkingu í stríði sínu við Rússa. Dróninn hæfði yfirbyggðan markað rétt fyrir klukkan tíu í morgun að staðartíma að sögn saksóknaraembættisins á svæðinu. Þessu greinir franski miðillinn France 24 frá á vef sínum. Þar segir einnig að héraðsstjórinn, Oleksandr Ganja, hafi sagt í færslu á Telegram að þrjár konur og tveir menn hefðu látist. Hann hafi bætt því við að 14 ára stúlka væri meðal þeirra 19 sem særðust og að hún berðist fyrir lífi sínu. Hundruðum dróna skotið á Úkraínu Úkraínski flugherinn sagði að sögn France 24 að Rússland hefði skotið 286 drónum aðfaranótt laugardags og að 260 þeirra hefði verið grandað. Þrír eru særðir eftir sprengingar í Dnipropetrovsk-héraði í austurhluta landsins, þar á meðal fimm mánaða gamalt ungbarn og sex ára drengur, hafi sagt Ganja fyrr á Telegram. Tyrklandsforseti Tayyip Erdogan, á hægri hönd, og Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, funduðu fyrr í dag í höfuðborginni Istanbúl.AP Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, er í Istanbúl í Tyrklandi að ræða við Recep Tayyip Erdogan, forseta Tyrklands, um öryggissamvinnu, sagði úkraínskur embættismaður við AFP samkvæmt umfjöllun France 24. France 24 hefur eftir fréttaveitunni AFP að Zelensky hafi í vikunni gefið í skyn að hann væri reiðubúinn til vopnahlés yfir páskana. Kreml, höfuðstöðvar yfirvalda í Rússlandi, hafi hins vegar sagst ekki hafa fengið „skýrt mótaðar“ tillögur. Úkraína hefur sakað Rússland um að lengja stríðið til að ná meira landsvæði og segir Moskvu ekki hafa áhuga á friði. Viðræður milli stríðandi fylkinga, með milligöngu Bandaríkjanna, hafa stöðvast vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum. Í ummælum við fréttamenn, þar á meðal AFP, sem birt voru á föstudag, sagði Zelensky að hann hefði boðið bandarískri sendinefnd til Úkraínu til að hefja aftur samningaviðræður við Moskvu. „Sendinefndin mun gera allt sem hægt er við núverandi aðstæður, á meðan stríð geisar í Íran, til að komast til Kænugarðs,“ sagði Zelensky. Nýta sérþekkingu sína France 24 fjallar um það hvernig Úkraínumenn hafa undanfarið reynt að nýta sérþekkingu sína í baráttunni gegn rússneskum drónum. Þeir eru svipaðir þeim sem Íran hefur notað í hefndarárásum víðs vegar um Persaflóaríkin. Í síðustu viku heimsótti Zelensky nokkur lönd í Mið-Austurlöndum og undirritaði varnarsamninga við Katar og Sádi-Arabíu. Hann á þá einnig að hafa gefið í skyn að Úkraína gæti hjálpað til við að opna Hormússund, en lokun þess af hálfu Írans hefur hrist upp í heimshagkerfinu. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Tyrkland Mest lesið Bíll við bíl á Hellisheiði eftir að heyrúllur féllu á veginn Innlent Lilja mætt aftur á Alþingi Innlent Vanhæfi fyrirtækisins til að sinna skyldum sínum sé algert Innlent Féll fyrir borð í Norðursjó í ofsaveðri Erlent Vanalega óttist fólk að eitthvað hræðilegt sé að gerast Innlent Óveðrið hefur áhrif á flugáætlun Icelandair Innlent Snjóflóð hrifsaði með sér göngugarpa Innlent Viðvaranirnar appelsínugular og hviður yfir 40 metrum á sekúndu Veður Loka Holtavörðuheiði í hádeginu og um Suðurlandið strax í fyrramálið Veður „Opnið djöfulsins sundið, sjúku fantarnir ykkar“ Erlent Fleiri fréttir Féll fyrir borð í Norðursjó í ofsaveðri Flugliðinn nú „alvarlega særður“ Kanna skothvelli við Hvíta húsið Upplausn í Borgaraflokknum og formaðurinn sakaður um alræði „Opnið djöfulsins sundið, sjúku fantarnir ykkar“ Sautján ára drengur lést í snjóflóði Flugliðanum bjargað eftir hættulega björgunaraðgerð Karlmenn þurfa leyfi til að ferðast lengur en í þrjá mánuði „48 klukkustundir þar til allt fer til fjandans“ Mafíuforingi á flótta handtekinn í lúxusvillu á Amalfi-strönd Ekki þeir einu sem leita flugmannsins Ekki vopnahlé um páskana heldur regn sjálfsprengidróna Loksins sinni einhver í Westminster vinnunni sinni NASA deilir myndum af jörðinni: „Treystið okkur, þið lítið æðislega vel út“ Svarar engu um hver viðbrögð yrðu næðu íranskar hersveitir til flugmannsins Mímir hótaði að siga Vítisenglum á gagnrýninn borgara Önnur orrustuþota sögð hafa hrapað Óhapp um borð sem á sér engin fordæmi Einum úr áhöfninni bjargað Bondi vikið úr embætti dómsmálaráðherra Gerði grín að Macron og eiginkonu hans með frönskum hreim Íranir verði sendir aftur til steinaldar en viðræður standi yfir Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Sjálfsprengidrónum rignir yfir bæði Úkraínu og Rússland Áætlunarflug prófað á rafmagnsflugvélum Fyrsta mannaða tunglskotið frá 1972: Lögð af stað til tunglsins Ætla að fá þjóðernisflokki völdin í innflytjendamálum Segir NATO „pappírstígur“ og íhugar að hætta Dómari stöðvar framkvæmdir við veislusalinn Rýma svæði í Austur-Finnlandi vegna úkraínsks sprengjudróna Niðurgreiða þyndarstjórnunarlyf fyrir þá sem hafa fengið hjartaáfall eða heilablóðfall Sjá meira